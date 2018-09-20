21 сентября: какой праздник и приметы этого дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 21 сентября в истории

21 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы. Фото: pixabay

21 сентября – это 264-й день года по григорианскому календарю. Именинники – Мария. На Мальте, в Армении и Белизе отмечают День независимости, а в Аргентине – День студентов.

Сайт Сегодня.Lifestyle пишет, какой православный праздник отмечают украинцы 21 сентября 2018 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 21 сентября.

Какой православный праздник 21 сентября

В этот день – 21 сентября – в церковном календаре почитается память Пресвятой Богородицы и отмечается день ее рождения. Согласно преданию, в семье Анны и Иоакима появилась девочка, которую назвали Марией. В рождении Богородицы практически ничего неизвестно, хотя этот праздник относится к числу самых главных по церковному календарю.

Важные и интересные события в Украине и мире 21 сентября

862 год – общепринятая дата, когда новгородцы позвали на княжение братьев-варягов Рюрика, Синеуса и Трувора.

1920 год – Совнарком Украины ввел обязательное изучение украинского языка в школах.

В 1973 году создана Академия МВД СССР.

2000 год – знаменитая американская певица Барбара Стрейзанд заявила о том, что покидает сцену.

Кто родился 21 сентября

1912 год – Чак Джонс, американский мультипликатор, продюсер, создатель Тома и Джерри, Багз Банни, Даффи Дака, "Книги джунглей".

1916 год – Зиновий Гердт, советский актер театра и кино ("Золотой теленок", "12 стульев", "Соломенная шляпка", "О бедном гусаре замолвите слово", "Биндюжник и король").

В 1936 год – родился Юрий Лужков, российский Подержанные и политический деятель, мэр Москвы с 1992 года.

1947-й – Ольга Остроумова, советская и российская актриса театра и кино ("Доживем до понедельника", "А зори здесь тихие", "Гараж", "Любовь земная").

В этом же году родился Стивен Кинг, американский писатель.

В 1959 год – Виктор Вержбицкий, российский актер театра и кино ( "Ночной дозор", "Турецкий гамбит", сериал "Бедная Настя).

В 1966 год – родился Ринат Ахметов – украинский бизнесмен, экономист, банкир, политик, президент ФК "Шахтер" (Донецк).

Народные приметы на 21 сентября

Чем больше шелухи на Луке, тем, если верить приметам, более суровой и холодной будет зима.

Хорошая погода 21 сентября – осень будет теплой.

Если человек родился 21 сентября, то его талисман является алмаз и турмалин.

Напомним, что второй Спас – яблочный – мы отметили 19 августа, а третий Спас – ореховый или хлебный – 29 августа. Кроме этого, 24 августа украинцы отпраздновали День Независимости Украины.

Смотрите видео, как в Украине праздновали Медовый Спас-2018: