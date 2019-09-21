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21 сентября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 21 сентября в истории

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:02
21 сентября отмечаем Рождество Пресвятой Богородицы 2019
21 сентября отмечаем Рождество Пресвятой Богородицы 2019
Фото: Pixabay

21 сентября – это 264-й день года по григорианскому календарю. До окончания года остался 101 день. Именинники – Мария. Каждый год 21 сентября отмечается Международный день мира (International Day of Peace), а также Всемирный день борьбы с болезнью Альцгеймера (World Alzheimer's Day).

Кроме этого, в третью субботу сентября выпадает Всемирный день донора костного мозга (World Marrow Donor Day), День фармацевтического работника Украины и День изобретателя и рационализатора. На Мальте, в Армении и Белизе празднуют День независимости, в Аргентине – День студентов. У православных христиан – Рождество Пресвятой Богородицы 2019.

21 сентября: какой православный праздник

21 сентября отмечаем православный праздник – Рождество Пресвятой Богородицы 2019. В храмах в этот день проводят торжественные службы. А хозяйки выпекают дома хлеб с инициалами "Р" и "Б" ("Рождество Богородицы"). Затем, по традиции, хлеб хранят под иконами. Во время горестей, падения духа или болезней от выпечки следует отломать небольшой кусочек и съесть.

Рождество Пресвятой Богородицы: что нельзя делать

  • нельзя заниматься тяжелым физическим трудом, также под запретом генеральная уборка в доме;
  • нельзя сметать на пол крошки с праздничного стола: если оставались крошки, их давали домашним животным;
  • нельзя есть мясо и пить алкоголя: 21 сентября церковь настоятельно рекомендует соблюдать пост. Это касается не только еды, но и поведения: не ссориться с близкими, не конфликтовать, стараться решить любые спорные моменты мирным путем и идти на компромиссы. В то же время на Рождество Пресвятой Богородицы разрешено есть рыбу. 

Приметы на 21 сентября

  • В этот день принято наблюдать за птицами: если те жмутся к земле, зима ожидалась суровой.
  • Птицы, кружащиеся в небе и не спускающиеся на землю, сулят теплую и затяжную осень.
  • Утро Рождества Приснодевы, начавшееся туманом, – к дождям. 
  • Ясное и звездное небо перед рассветом 21 сентября предрекает сухую и очень холодную погоду.
  • Теплый солнечный день обещает октябрь без непогоды.

21 сентября: важные и самые интересные события в Украине и мире

  • 1522 – "Новый Завет", переведенный Мартином Лютером с древнегреческого языка на немецкий, был напечатан в Виттенберге, благодаря чему Библия стала доступной народу книгой в Германии.
  • 1776 – начался великий пожар в Нью-Йорке.
  • 1922 – президент США Уоррен Гардинг поддержал идею создания в Палестине еврейского государства.
  • 1937 – опубликован известный роман Джона Толкина "Хоббит, или Туда и обратно".
  • 1940 – во Львове открыли Театр оперы и балета.
  • 1949 – Мао Цзе Дун провозгласил создание КНР.
  • 1964 – Мальта получила независимость от Великобритании.
  • 1999 – землетрясение на Тайване, более 2000 жертв.

Кто родился 21 сентября

  • 1853 – Хейке Камерлинг-Оннес, голландский физик, открывший явление сверхпроводимости, лауреат Нобелевской премии (1913).
  • 1866 – английский писатель-фантаст Герберт Уэллс ("Война миров", "Машина времени", "Человек-невидимка").
  • 1866 – Шарль Николь, французский микробиолог, установивший причины сыпного тифа, лауреат Нобелевской премии (1928).
  • 1947 – Стивен Кинг, американский писатель, "король ужасов" ("Кэрри", "Мертвая зона", "Сияние", "Бегущий человек", "Оно", "Томминокеры", "Темная Башня. Извлечение троих", "Рита Хейуорт и побег из Шоушенка").
  • 1950 – Билл Мюррей, американский актер, сыгравший в таких кинолентах, как "День сурка", "Тутси", "Охотники за привидениями".
  • 1965 – Фредерик Бегбедер, французский писатель ("99 франков", "Окна в мир", "Отпуск в коме", "Любовь живет три года").
  • 1972 – Лиам Галлахер, вокалист британской группы Oasis.
  • 1983 – Мэгги Грейс, американская киноактриса.
  • 1986 – Линдси Стирлинг, американская скрипачка, танцовщица, сценическая артистка и композитор.

Ранее мы рассказывали о благоприятных лунных днях в сентябре 2019. Кроме этого, мы писали о выходных днях и праздниках в сентябре 2019 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Осенние праздники 2019: сезонный календарь

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Источник: Сегодня
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