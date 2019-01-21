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21 января: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Узнайте, как правильно провести 21 января

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:45
Сегодня - 21 января 2019 года Фото: pixabay
Сегодня - 21 января 2019 года
Фото: pixabay

Сегодня 21-й день года по григорианскому календарю, до окончания года осталось 344 дня. Именинники – Анастасий, Антон (Антоний), Антонин, Василиса, Василиса, Владимир, Георгий (Юрий, Егор), Григорий, Дмитрий, Домника (Домна), Евгений, Илья, Михаил, Емельян, Сидор, Феофил, Юлиан и Ярослава. 21 февраля отмечается День объятий.

Интересные и важные события в Украине и мире 21 января

1840 – француз Дюмон-Дюрвиль на паруснике "Астролябия" открыл новую южную землю (Антарктиду), которой дал имя своей жены – Земля Адели.

1790 – день создания гильотины.

1796 – Эдвард Дженнер открыл метод вакцинации от оспы.

1899 – компания "Адам Опель", основанная пятью братьями Опелями для производства швейных машин и сопутствующего оборудования, в Русселхайме (Германия) начала производство своего первого автомобиля.

1911 – состоялось первое автомобильное ралли в Монте Карло.

1952 – в городе Гротон (штат Коннектикут, США) спущен на воду первая в мире атомная подводная лодка "Наутилус".

2001 – Пол Маккартни становится первым музыкантом, чье имущество перевалило за один миллиард долларов.

Кто родился 21 января

1815 – Горейс Уэлс – американский стоматолог, первым применил медицинскую анестезию (1845 год).

1905 – родился Кристиан Диор, французский модельер-дизайнер, кутюрье.

1941 – Пласидо Доминго, испанский оперный певец (тенор).

1960 – родился Дмитрий Харатьян, российский киноактер ("Гардемарины, вперед!", "Королева Марго", "Черный квадрат", "Кризис среднего возраста").

Какой православный праздник 21 января

21 января отмечается день памяти Святого Емельяна (Емельяна Зимнего), который был одним из первых христианских исповедников и епископов. В этот день говорят: "Емельян – Божьим святом осиян", "Емельян – накрути буран". Именно на Емельяна чествовали крестников и крестных, а кумовья ходили друг с другу в гости, приносили подарки и устраивали шумные застолья. Поскольку работать в первой половине дня не дозволялось, чтобы скоротать время, люди отправлялись друг к другу в гости, где за столом рассказывали интересные истории.

Народные приметы на 21 января, что нельзя делать

  • Если на Емельяна ветер дует с Юга, значит, летом будет много гроз.
  • Северный ветер приведет к холодным дням.
  • Безветренная погода – лето будет теплым и ясным.
  • Какой будет погода 21 января – таким и будет август.
  • Снегопады – к дождям, а солнечная погода означает, что летом будет жарким.
  • Если на небе много звезд, а Луна – яркая, то жди морозных дней в скором времени.
  • По примете 21 января, если хорошо принять и угостить кумовьев, то дети будут расти здоровыми и счастливыми.
  • Кумовья также должны одаривать своих крестников. Приносили полотенце и мыло – чтобы ребенок рос румяным и белым. Считалось, что если помыть малыша таким мылом, то это поможет защитить его от сглаза и болезней.
  • Если на Емельяна метет метель, лучше не отправляться в дорогу, поскольку в этот день вьюга считается особенно опасной и сильной.

Напомним, ранее мы писали про обрезание Господне: история праздника, традиции, что нельзя делать в этот день. Кроме этого, сайт Сегодня.Lifestyle рассказал историю праздника Крещение.

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Источник: Сегодня
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