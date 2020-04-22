22 апреля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 22 апреля в истории

Какой сегодня праздник, 22 апреля? Международный день Матери-Земли и Международный день секретаря. В народном календаре – день Вадима Ключника. Именины празднуют Вадим и Лука.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 22 апреля 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 22 апреля.

Международный день Матери-Земли. Традиция отмечать этот праздник появилась в США в 1970 году, в 1990 году этот день стал международной акцией. Официально праздник учредили в 2009 году во время 63-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

22 апреля – Международный день секретаря Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery

Международный день секретаря (Secretary's Day) начали отмечать в США в 1952 году благодаря усилиям нью-йоркского публициста Гарри Клемфусса.

Какой сегодня праздник, 22 апреля

22 апреля 2020 года отмечают день Вадима Ключника. Сегодня принято набирать целебную родниковую воду, при этом нужно произнести такой заговор: "Царь водяной, царь земной, царица водяная, царица земляная, дай мне водицы на доброе здоровье".

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Приметы на 22 апреля

Сон, который приснился с 21 на 22 апреля исполнится через 40 дней. Еж снится – к ссорам; черемуха – к интимной встрече; квасить капусту – к грусти и печали; оттирать пятно – к стыду и позору; натирать себя мазью – к недолгой болезни; надевать маску – к знакомству с лживым человеком; вырезать фигуры из бумаги – к известию издалека; масло взбивать – к деньгам или к получению наследства; швырять мяч об стенку собственного дома – на вас донесут; стучать в бубен – будете расстраиваться.

Интересные и важные события в Украине и мире

1370 – начато строительство Бастилии.

1519 – Эрнан Кортес высадился на побережье Мексики и основал город Веракрус, первый город в Мексике, основанный европейцами.

1737 – в Квебеке установлена первая в Канаде металлургическая печь.

1793 – Джордж Вашингтон обнародует Декларацию о нейтралитете США в войне европейских стран против революционной Франции.

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1930 – Великобритания, Япония и США подписывают Лондонский морской договор.

1943 – Альберт Хофманн делает первое сообщение о галлюциногенных свойствах ЛСД.

1952 – 35 миллионов американцев стали свидетелями прямого репортажа с испытания ядерной бомбы в Неваде.

2010 – в Мексиканском заливе у побережья США произошло уничтожение нефтяной платформы из-за пожара.

Кто родился 22 апреля

1724 – Иммануил Кант, немецкий философ. Автор книг "Критика чистого разума" и "Основы метафизики нравственности".

1844 – Льюис Пауэлл, один из организаторов убийства президента США Авраама Линкольна.

1854 – Анри Лафонтен, бельгийский политический деятель, лауреат Нобелевской премии мира (1913).

1876 – Роберт Барани, австрийский оториноларинголог, лауреат Нобелевской премии (1914).

1884 – Отто Ранк, австрийский психолог.

1904 – Роберт Оппенгеймер, американский физик, создатель атомной бомбы.

1907 – Рита Леви-Монтальчини, итальянский невролог, лауреат Нобелевской премии (1986).

1917 – Иветт Шовире, французская прима-балерина, педагог.

1919 – Доналд Крам, американский биохимик, лауреат Нобелевской премии (1987).

1928 – Владимир Шинкарук, украинский философ, президент общества "Знание" Украины.

1974 – Василий Вирастюк, заслуженный мастер спорта Украины, обладатель титула "Самый сильный человек мира".

1982 – Кака, бразильский футболист, чемпион мира (2002).

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в апреле 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Весна 2020: календарь праздников и выходных дней

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