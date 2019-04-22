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22 апреля: какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

Узнайте о принципиальных праздниках и событиях 22 апреля в истории

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:07
Сегодня - 22 апреля
Сегодня - 22 апреля
Фото: Pixabay

Сегодня 112-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 253 дня. Именинники – Вадим. Международный день Земли (с 1970 года).

"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 22 апреля 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 22 апреля.

Какой сегодня праздник 22 апреля

22 апреля – Великий понедельник. Сегодня воспоминается ветхозаветный патриарх Иосиф Прекрасный, из зависти проданный братьями в Египет, прообразовавший страдания Спасителя. Кроме того, в этот день воспоминается иссушение Господом покрытой богатой листвой, но бесплодной смоковницы, служащей образом лицемерных книжников и фарисеев, у которых, несмотря на их внешнюю набожность, Господь не нашел добрых плодов веры и благочестия, а только лицемерную тень закона.

Приметы на 22 апреля

  • 22 апреля нельзя оставлять без внимания источники воды; древние славяне ходили к водоемам и читали заговоры, отмыкая воде "пути вешние",
  • В этот день набирали ключевую воду, которая считалась целебной, и сопровождали ритуал таким заговором: "Царь водяной, царь земной, царица водяная, царица земляная, дай мне водицы на доброе здоровье",
  • 22 апреля гадали о здоровье и даже судьбе близких людей. Для этого по дороге к водоему нужно было сохранять полное молчания – нельзя было даже поздороваться со знакомыми. Придя на место, человеку, задающий вопрос, было необходимо обернуться на 4 стороны света и спросить у потусторонних сил: "живое или мертвое"? И источник давал ответ: если вода в нем была чистой и прозрачной, с тем, о ком был вопрос, все в порядке – он награжден хорошим здоровьем и долголетием. Если же вода была неспокойной, это могло предвещать болезни и даже смерть.

Интересные и важные события в истории 22 апреля

1834 — южно-атлантический остров Св. Елены объявлен Британской королевской колонией.

1889 — президент США Бенджамин Харрисон разрешает заселение Оклахомы белыми поселенцами.

1898 — флот США начинает блокаду Кубы в преддверии Испано-американской войны.

1930 — Великобритания, Япония и США подписывают Лондонский морской договор.

1943 — Альберт Хофманн делает первое сообщение о галлюциногенных свойствах ЛСД.

1952 — 35 миллионов американцев стали свидетелями прямого репортажа с испытания ядерной бомбы в Неваде.

1967 — группа Pink Floyd впервые попала в английский хит-парад с песней "Arnold Layne".

1983 — немецкий журнал "Штерн" начал публикацию дневников Гитлера (позже выяснилось, что это была подделка).

1992 — взрыв в Гвадалахаре — втором по величине городе Мексики.

2005 — в пригороде города Чунцин, Китай, в результате взрыва на химическом заводе разрушено три здания, 19 человек пропали без вести.

2010 — в Мексиканском заливе у побережья США произошло уничтожение нефтяной платформы из-за пожара.

Кто родился 22 апреля

1592 — Вильгельм Шиккард (умер в 1635), немецкий астроном, математик и востоковед, создатель первого арифмометра.

1610 — Александр VIII (умер в 1691), 241-й Папа Римский (1689 — 1691).

1658 — Джузеппе Торелли (умер в 1709), итальянский скрипач и композитор.

1724 — Иммануил Кант (умер в 1804), немецкий философ. Автор книг "Критика чистого разума" и "Основы метафизики нравственности".

1799 — Жан Луи Мари Пуазейль (умер в 1869), французский врач, физиолог и физик.

1834 — Гастон Планте (умер в 1889), французский физик, изобретатель свинцового аккумулятора.

1839 — Август Вильгельм Эйхлер (умер в 1887), немецкий ботаник, разработавший первую нашедшую широкое применение классификацию растений.

1853 — Альфонс Бертильон (умер в 1914), французский криминалист, антрополог, разработчик системы судебной идентификации.

1854 — Анри Лафонтен (умер в 1943), бельгийский политический деятель, лауреат Нобелевской премии мира (1913).

1876 — Роберт Барани (умер в 1936), австрийский оториноларинголог, лауреат Нобелевской премии (1914).

1917 — Иветт Шовире (умерла в 2016), французская прима-балерина, педагог.

1919 — Доналд Крам (умер в 2001), американский биохимик, лауреат Нобелевской премии (1987).

1928 — Владимир Шинкарук, украинский философ, президент общества "Знание" Украины.

1974 — Василий Вирастюк, заслуженный мастер спорта Украины, обладатель титула "Самый сильный человек мира".

Ранее мы писали, какие церковные праздники и посты будут в апреле 2019 года. Кроме этого, мы рассказали, когда в Украине отмечают Пасху 2019.

Смотрите видео: выходные на 2019 год в Украине и как переносятся рабочие дни

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Источник: Сегодня
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