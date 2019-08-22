22 августа: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Узнайте о самых принципиальных праздниках и событиях 21 августа в истории

22 августа отмечаем день Матвея (Матфия) Фото: Pixabay

Сегодня, 22 августа, 234-й день года по григорианскому календарю. До окончания года остался 131 день. Именинники – Антон (Антоний), Герман, Дмитрий, Иван, Леонтий, Мария, Маркиян, Матвей, Алексей, Петр, Фотий, Юлиан, Яков. 22 августа в Украине чтят память сотрудников органов внутренних дел, которые погибли во время выполнения служебных обязанностей.

"Сегодня" пишет, какой праздник отмечают украинцы 22 августа 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 22 августа.

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22 августа: какой праздник и как провести этот день

На Руси существовало поверье о том, что в день Матвея (Матфия), 22 августа, к коровьему вымени прикрепляется большое количество змей, которые высасывают молоко. Именно поэтому 22 августа старались не выпускать скотину из хлева в это день и особо тщательно соблюдали все обычаи и приметы, связанные с этими животными. Например, хозяйке 22 августа нельзя было доить корову в одиночестве. Подойник никогда не ставили на стул или кадку – иначе у коровы молоко пропадет.

В это время шел сбор поздних сортов картофеля, бахчевых и помидоров. Продолжались работы по заготовке овощей на зиму.

Приметы на 22 августа

Если на Лаврентия устанавливается жаркая погода, либо идут дожди, то такими же будут и следующие несколько дней, а осень значительно затянется по времени.

Нужно посмотреть на воду в полдень 22 августа. Если она тихая, то осень тоже будет спокойной, а зимой вьюг практически не будет.

Обильная роса утром 22 августа предвещает солнечный и теплый день.

22 августа: важные и интересные события в истории

1456 – князем Валахии стал Влад Дракула, прототип героя в легендах о вампирах.

1485 – битва при Босворт.

1770 – капитан Джеймс Кук высадился на побережье Австралии.

1864 – подписание Женевской конвенции и создание Международного комитета Красного креста.

1868 – Кристиан Генрих Фридрих Петерс открыл астероид 102 Мириам.

1909 – во Франции прошло первое авиашоу.

1989 – открыто кольцо планеты Нептун.

Кто родился 22 августа

1741 – французский мореплаватель Лаперуз.

1834 – американский астроном Сэмюэл Лэнгли.

1862 – французский композитор Клод Дебюсси.

1886 – первая в мире женщина-пилот Раймонда де Ларош.

1908 – французский фотограф Анри Картье-Брессон

1920 – американский писатель-фантаст Рэй Брэдбери.

1920 – американский хирург, который первым провел операцию по имплантации сердца, Дентон Кули.

1966 – народная артистка Украины Ольга Сумская.

Напомним, ранее мы писали о выходных днях и праздниках в августе 2019 года в Украине. Кроме того, "Сегодня" рассказывала, когда будут Спасы в 2019 году: точные даты любимых летних праздников.

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