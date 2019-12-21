22 декабря: какой праздник, что нельзя делать и приметы

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 22 декабря в истории

22 декабря – день Анны Зимней Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery

22 декабря – День работников дипломатической службы Украины и День энергетика. Именинники – Анна (Анна), Софрон, Степан (Стефан). "Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 22 декабря 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 22 декабря.

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День энергетика – это профессиональный праздник всех работников промышленности, охватывающей выработку, передачу и сбыт потребителям электрической и тепловой энергии, который они отмечают в один из самых коротких световых дней в году – 22 декабря.

– это профессиональный праздник всех работников промышленности, охватывающей выработку, передачу и сбыт потребителям электрической и тепловой энергии, который они отмечают в один из самых коротких световых дней в году – 22 декабря. День работников дипломатической службы Украины - это профессиональный праздник украинских дипломатов и сотрудников дипмиссий, посольств и консульств страны.

Какой праздник 22 декабря

По народному календарю 22 декабря – Анны Зимней. Считается, что 22 декабря стоят самые сильные декабрьские морозы. Ночь на Анну самая длинная, день – самый короткий. Люди верили, что в этот день силы добра и зла вступают в бой друг с другом. Поэтому для победы света люди обращались на Анну к Солнцу и просили его скорее преодолеть холод и морозы.

Своим праздником 22 декабря считали пчеловоды. Утром они читали специальные заговоры на здоровье пчел и хороший сбор меда в следующем году. По поверьям, на Анну без особой надобности не стоило выходить из дома, чтобы не попасть в лапы хищных зверей, которые сейчас собираются в стаи.

Приметы на 22 декабря

Хорошая погода 22 декабря – таким же день будет и 31 января.

Иней на деревьях – погода на Новый год будет пасмурной.

Дождь на Анну – весна также будет дождливой.

Интересные и важные события в Украине и мире

1857 – выпущена первая почтовая марка в России.

1973 – катастрофа SE-210 под Танжером (Марокко). Погибли 106 человек.

1978 – Андрей Чикатило совершил свое первое убийство.

1987 – Никки Сикс пережил клиническую смерть от передозировки героина, что вдохновило его на написание песни Kickstart My Heart.

1990 – на станции Ельниково (Белгородская область) столкнулись три поезда (грузовой и два пассажирских).

1992 – катастрофа Boeing 727 под Триполи. Погибли 157 человек – крупнейшая авиакатастрофа в истории Ливии.

2007 – французская ракета-носитель Ariane 5 вывела на орбиту первый в истории африканский спутник.

Кто родился 22 декабря

1833 – Марко Вовчок, украинская писательница и поэтесса, переводчица.

1838 – Владимир Марковников, русский химик, основатель научной школы.

1858 – Джакомо Пуччини, итальянский композитор.

1883 – Эдгар Варез, французский и американский композитор, один из пионеров электронной и конкретной музыки.

1912 – Леди Берд Джонсон, первая леди США в 1963-1969, супруга Линдона Джонсона.

1972 – Ванесса Паради, французская актриса, певица, модель.

Напомним, какие будут выходные дни и праздники в декабре 2019 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Календарь зимних праздников 2019/2020

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