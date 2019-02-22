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22 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

В православной церкви 22 февраля отмечается день памяти святых Панкратия и Никиты

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:01
Сегодня - 22 февраля
Сегодня - 22 февраля
Фото: Pixabay

Сегодня 22-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 343 дня. Именинники – Евстрат, Петр, Филипп, Полиект. В Украине праздник – День Соборности.

Сайт Сегодня.Lifestyle пишет, какой православный праздник отмечают украинцы 22 февраля 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 22 февраля.

22 февраля: какой сегодня праздник

В православной церкви 22 февраля отмечается день памяти святых Панкратия и Никиты. В народе этот день был посвящен обычным предвесенним хлопотам. Даже называли этот день не иначе, как "Панкратий-лапотник", потому что крестьяне плели лапти из лыка и льна.

Приметы на 22 февраля, что нельзя делать

  • Если после 22 февраля следующие 7 дней являются холодными – март будет очень теплым и солнечным.
  • На деревьях снег налипает – примета к тому, что скоро будет потепление.
  • Закат багряный22 февраля – ждите снегопада.
  • Беззвездная и темная ночь – скоро зима закончится.
  • Если начать лечить какую-либо хворь именно на Панкрата – это хороший знак, болезнь можно будет победить.
  • Если человек родился 22 февраля – это примета к тому, что он будет хорошим тружеником.
  • Если выставить семена на мороз, а потом отнести их в теплое место, то они смогут закалиться и дать хорошие всходы при посадке.
  • Весь день оттепель – зима не уйдет еще очень долго.
  • Шумит лес – ждите скорого тепла.
  • По примете 22 февраля очень холодно – больше морозов не будет.

События в Украине и мире 22 февраля

1918 – Центральная Рада в IV Универсале провозгласила независимость УНР.

1919 – в этот же день на Софиевской площади в Киеве был провозглашен Акт соборности украинских земель.

1963 – федеральный канцлер ФРГ Конрад Аденауэр и президент Франции Шарль де Голль подписали в Париже франко-германский договор о дружбе (Елисейский договор).

1970 – состоялся первый регулярный полет "Боинга 747" с пассажирами на борту – самолет вылетел из Нью-Йорка и через шесть с половиной часов приземлился в Лондоне.

1987 – Фил Донахью стал первым американским ведущим, который провел телевизионные ток-шоу в СССР.

Кто родился 22 февраля

1775 – Андре-Мари Ампер, французский физик, химик и математик, один из основоположников электродинамики.

1788 – родился Джордж Ноэль Гордон Байрон, английский поэт-романтик ("Манфред", "Дон Жуан", "Каин", "Паломничество Чайльд Гарольда").

1954 – родился Леонид Ярмольник, российский актер ("Без права на ошибку", "Возвращение резидента", "Человек с бульвара Капуцинов", "Операция" С Новым годом "," Барак "), шоумен.

1983 – Екатерина Сердюк, украинская спортсменка, вице-чемпионка Олимпийских игр по стрельбе из лука (2000 год).

Напомним, ранее мы писали про всемирный день комплимента: традиции праздника. Кроме этого, сайт Сегодня.Lifestyle сообщает, будет ли выходной на 8 марта в Украине.

Смотрите видео: выходные на 2019 год в Украине и как переносятся рабочие дни

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Источник: Сегодня
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