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22 июля: какой сегодня праздник, приметы дня, что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 22 июля в истории

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:02
22 июля отмечаем день Кирилла
22 июля отмечаем день Кирилла
Фото: Pixabay

Сегодня, 22 июля, 203-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 162 дня. Именинники – Кирилл, Панкрат, Александр, Федор. В Свазиленде празднуют День общества, в ЦАР отмечают День посадки деревьев.

"Сегодня" пишут, какой праздник отмечают украинцы 22 июля 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 22 июля.

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20 июля: какой сегодня праздник, как провести этот день

22 июля вспоминают и святого мученика Кирилла, который служил епископом во время правления императора Максимилиана. В 84 года он был приведен на суд, где его стали принуждать отречься от бога. Однако Кирилл не пожелал поклоняться идолам, в результате чего его решили сжечь. Но бог сохранил ему жизнь, и император, увидев чудо, распорядился отпустить Кирилла. Правда, совсем скоро он снова был арестован, и на это раз его казнили. 

В древности 22 июля крестьяне называли "черничным" днем. Эта ягода имеет столько полезных свойств, что люди иногда даже делали перерывы в уборке урожая, чтобы как следует запастись черникой на зиму. Также Панкратия и Кирилла был днем, когда нужно собирать первые огурцы. Считалось, что один огурец сегодня непременно нужно закопать подальше от людских глаз – это было залогом богатого урожая.

Приметы на 22 июля

  • Много черники уродило – морозы зимой начнутся рано и будут сильными.
  • Если ночью луна стала выглядеть потемневшей, то жди дожди до конца июля.
  • Чтобы огурцы хороший урожай давали, нужно их высадить на грядке, где в прошлом году росла кукуруза.
  • Приметы на 22 июля говорят, что кто сегодня чернику есть будет, тот станет здоровым, красивым и сильным.
  • Если при сборе урожая огурцов, один огурец тайно закопать на грядках, то урожай будет богатым.

Важные события в истории 22 июля

1793 – впервые европеец, шотландский путешественник Александр Маккензи, пересек Канаду.

1806 – окончилось первое русское кругосветное путешествие судна "Нева" под командованием Юрия Лисянского.

1921 – вышел первый фельетон Остапа Вишни в газете "Селянська правда".

1944 – был создан Международный валютный фонд.

1946 – принят Устав Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

22 июля: в этот день родились

1596 – Михаил Федорович, русский царь, первый из династии Романовых.

1711 – Георг Вильгельм Рихман, русский физик, новатор в исследовании электричества.

1895 – Павел Сухой, советский авиаконструктор, создатель реактивных самолетов Су.

1946  ̶  Мирей Матье, известная французская певица.

1949 – Джуна Давиташвили, советская целительница, астролог.

1951 – Олег Газманов, российский певец, поэт, композитор.

1971 – Дмитрий Коляденко, украинский хореограф, танцовщик, певец.

1992 – Селена Гомес, американская актриса и певица.

 Ранее "Сегодня" опубликовали календарь выходных дней и праздников в июле 2019 года в Украине.

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Источник: Сегодня
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