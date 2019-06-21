22 июня: какой праздник, приметы дня и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 22 июня в истории

22 июня отмечаем день Кирилла Фото: Pixabay

22 июня – 173-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 192 дня. Именинники – Кирилл, Мария, Марфа, Фекла, Александр. В Украине День скорби и памяти жертв войны, а на Гаити – празднуют День президента. Православная церковь 22 июня чтить память святителя Кирилла архиепископа Александрийского и преподобного Кирилла игумена Белоезерского.

"Сегодня" пишут, какой праздник отмечают украинцы 22 июня 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 22 июня.

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22 июня: какой праздник, что можно, а что нельзя делать

22 июня в Украине отмечают День памяти и скорби. Памятная дата была основана в 2000 году в память о трагических событиях Великой Отечественной войны, в которой погиб каждый пятый украинец. В 2011 году Верховная Рада приняла решение об утверждении обязательной минуты молчания 22 июня. Она будет проходить ежегодно в 10:00.

22 июня в народном календаре отмечают день Кирилла. Считалось, что именно с 22 июня начинается настоящее лето и заканчивается весна. Все правила проведения Дня летнего солнцестояния распространяются и на этот день: нужно носить солнечную одежду, пребывать в хорошем настроении, мыслить позитивно и загадывать желания. Существовала примета, согласно которой именно 22 июня солнце отдает земле всю свою силу: наши предки проводили большое количество обрядов, призванных задобрить солнце и получить богатый урожай.

Детей утром и в течение дня выпускают бегать по траве босиком, так как все травы 22 июня целебны и закаляют, даруя крепкое здоровье на весь год. Можно сходить на природу, посетить лес или погулять на лугах.

Приметы на 22 июня

Приметы на 22 июня говорят, что природные стихии сегодня лечат и исцеляют.

Сон, который приснился в ночь с 21 на 22 июня, не сбудется.

Если человек родился 22 июня, то он будет застенчивым, чувствительным, привлекательным, с художественным вкусом.

Гром утром на Кирилла предвещал продолжительное ненастье.

Если воронье кричит, то скоро будет дождь.

Муравьев много вокруг муравейника – будет летний солнечный день.

Если 22 июня поспела земляника – сеять овес уже бесполезно.

Звездное небо в ночь на 22 июня предвещало хороший урожай грибов.

Важные и интересные события в истории 22 июня

1675 – в Гринвиче, под Лондоном, королем Англии Чарльзом ІІ основано Королевскую обсерваторию.

1889 – Пруссия первой в Европе ввела пенсии по старости.

1941 – немецкие войска без объявления войны напали на Советский Союз. Началась Великая Отечественная война.

1942 – в Киеве состоялся так называемый "матч смерти" между футболистами киевского "Динамо" и немецкого "Люфтваффе" (киевляне выиграли со счетом 5:3).

1983 – в НХЛ ввели овертайм (дополнительные пять минут игры до первой заброшенной шайбы в случае ничьей в основное время).

Кто родился 22 июня

1898 – Эрих Мария Ремарк, немецкий писатель ("Три товарища", "Триумфальная арка", "На Западном фронте без перемен").

1934 – родился Павел Загребельный, украинский писатель (роман "Чудо").

1947 – Наталья Варлей, советская и российская актриса ("Кавказская пленница", "Вий").

1957 – народный артист Украины Павел Зибров.

1965 – родился Дэн Браун, американский писатель, автор популярных интеллектуальных детективов.

1981 – телеведущий Сергей Притула.

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