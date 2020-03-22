22 марта: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 22 марта в истории

Какой сегодня праздник – 22 марта 2020 года? Всемирный день водных ресурсов, день Балтийского моря, день памяти воинов-христиан святых сорока мучеников. Именины отмечают Акакий, Афанасий, Валент, Валерий, Гай, Евтух, Илья, Иван, Ираклий, Кирилл, Клавдий, Леонтий, Николай, Александр, Северин, Тарас, Феофил (Теофил).

В материале подробно узнайте, какой православный праздник отмечают украинцы 22 марта 2020 года, а также о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, и о главных приметах на 22 марта.

22 марта 2020 – какой сегодня праздник Фото: Instagram

Всемирный день водных ресурсов. Ежегодно 22 марта в мире отмечается Всемирный день водных ресурсов (World Water Day или World Day of Water). Идея его проведения впервые прозвучала на Конференции ООН по охране окружающей среды и развитию (ЮНСЕД), которая состоялась в 1992 году в Рио-де-Жанейро.

Ежегодно 22 марта в мире отмечается Всемирный день водных ресурсов (World Water Day или World Day of Water). Идея его проведения впервые прозвучала на Конференции ООН по охране окружающей среды и развитию (ЮНСЕД), которая состоялась в 1992 году в Рио-де-Жанейро. Международный день Балтийского моря. Решение о ежегодном праздновании Дня Балтийского моря (Baltic Sea Day) было принято в 1986 году на 17-м заседании Хельсинкской Конвенции. А дата 22 марта выбрана в связи с тем, что в этот день в 1974 году была подписана сама эта конвенция, и потому, что в эту дату также отмечается Всемирный день водных ресурсов.

Решение о ежегодном праздновании Дня Балтийского моря (Baltic Sea Day) было принято в 1986 году на 17-м заседании Хельсинкской Конвенции. А дата 22 марта выбрана в связи с тем, что в этот день в 1974 году была подписана сама эта конвенция, и потому, что в эту дату также отмечается Всемирный день водных ресурсов. День памяти сорока севастийских мучеников. Сегодня православная церковь чтит память сорока Севастийских мучеников – воинов-христиан из города Севастии (территория современной Турции), которые приняли мученическую смерть за веру во Христа.

22 марта: какой праздник, что нельзя делать

Сегодня православные христиане отмечают день памяти воинов-христиан святых сорока мучеников, а также день святого Кесария Назианзина, брата святителя Григория Богослова. Католики чтят память святых: Василия, епископа Анкары, Дарерки Ирландской, мученика Николая Оуэна.

В этот день нельзя работать, а также заниматься уборкой жилья. В день 40 святых нельзя одалживать деньги. Запрещается также гневаться, злиться и сквернословить.

Приметы на 22 марта

Если на Сорок святых еще подметен сорок уголков, можно ожидать еще и на сорок морозов, особенно, если день холодный.

Если на Сорок святых осадки и мало солнца – не будет весеннего половодья, летом не ожидается длительных ливней и дождей, а осень окажется сухой.

Если в этот день тепло, то столько дней удержится годная погода, а холодно – быть сорока морозам.

В этот день считали лысых мужчин в деревне: сколько насчитают, столько еще будет морозов.

Когда облачно и мороз, то скоро будет тепло и можно сеять.

Какая погода на Сорок святых, такая будет и в Петровку.

Дружно тает снег – к активному наводнения и буйных трав.

На Сорок святых погода, то на гречку урода.

Так как День 40 святых отмечается во время Великого поста, в данный день действуют те же запреты, что и в любой день поста. Разрешается кушать еду с растительным маслом, а также употребление кагора. Работать и убирать в доме не желательно.

Интересные и важные события в Украине и мире 22 марта

1675 — король Англии Карл II основывает Королевскую обсерваторию в Гринвиче. Меридиан, проходивший через обсерваторию, был принят английскими моряками за точку отсчета.

1772 — рабство объявляется в Англии вне закона.

1841 — в США патентуется производство крахмала.

1874 — в США впервые в мире проходит игра в большой теннис.

1895 — в Париже состоялась первая в истории публичная демонстрация кинофильма. Это был фильм братьев Люмьер "Выход рабочих из фабрики".

1904 — в лондонской газете Illustrated Mirror впервые в мире публикуется цветная фотография.

1935 — Персия стала официально называться Ираном.

Кто родился 22 марта

1842 — Николай Лысенко (умер в 1912), украинский композитор, основоположник украинской национальной композиторской школы. Автор популярных опер "Наталка Полтавка", "Тарас Бульба", "Энеида".

1895 — Леонид Утесов (умер в 1982) певец, актер, руководитель оркестра.

1937 — Анджело Бадаламенти, американский пианист. Наиболее известен как автор музыки к фильмам и телесериалам режиссера Дэвида Линча.

1943 — Кит Релф (умер в 1976), английский рок-музыкант, исполнитель на губной гармонике, участник группы The Yardbirds.

1976 — Риз Уизерспун, американская актриса, лауреат премий "Оскар", "Золотой глобус", BAFTA ("Жестокие игры", "Выскочка", "Блондинка в законе", "Переступить черту").

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Все подробности в спецтеме Весна 2020: календарь праздников и выходных дней

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