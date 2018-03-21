22 марта: какой сегодня праздник и чей День ангела

Узнайте о принципиальных праздниках и событиях 22 марта в истории

Сайт "Сегодня" рассказывает о самых принципиальных событиях, а также праздниках, которые имели место в истории 22 марта.

Сегодня 81-й день года по григорианскому календарю – до окончания года осталось 284 дня. Именинники – Акакий, Афанасий, Валент, Валерий Гай, Евтух, Илья, Иван, Ираклий, Кирилл, Клавдий, Леонтий, Николай, Александр, Северин, Тарас, Феофил (Феофил). Международный день франкофонии, день Балтийского моря, Всемирный день водных ресурсов, Международный день таксиста, День памяти сорока Севастийских мучеников.

Интересные события в истории 22 марта

В 1675 году король Англии Карл II основывает Королевскую обсерваторию в Гринвиче.

1841 год – в США запатентовано производство крахмала, который образуется в результате фотосинтеза в листьях растений, откладывается "про запас" в клубнях, корневищах, зернах.

1904-й – в лондонской газете "Иллюстрейтед Миррор" впервые в мире опубликована цветная фотография.

В 1946-м в США запущена первая ракета, которая должна была покинуть пределы земной атмосферы – она поднялась на высоту 80 километров.

В 1957 году американская ассоциация врачей заявила, что сигаретный дым вызывает рак.

22 марта родились

В 1842 году – Николай Лысенко, украинский композитор.

1923 – Марсель Марсо (Менгель), французский мим.

В 1958-м – Валерий Сюткин, российский певец.

В 1961-м родился Александр Цекало, российский певец (кабаре-дуэт "Академия"), шоумен, радио и телеведущий, продюсер.

Напомним, сайт "Сегодня" писал, переход на летнее время 2018: когда и в какую сторону в Украине переведут часы.