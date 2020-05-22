22 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 22 мая в истории

Ольга Козачок редактор раздела Events

Какой сегодня праздник, 22 мая? Международный день биологического разнообразия, начало последних звонков в школах Украины, День Иерусалима – в Израиле. В православном календаре – перенесение мощей святителя Николая Чудотворца. Никола Вешний – в народном календаре. Именины празднуют: Акулина, Василий, Гавриил, Дмитрий, Иосиф, Николай, Семен, Сергей.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 22 мая 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 22 мая.

22 мая: какой сегодня праздник Фото: pexels

Международный день биологического разнообразия (International Day for Biological Diversity) – праздник организован под эгидой ООН и посвящен разнообразию жизни во всех ее проявлениях.

– праздник организован под эгидой ООН и посвящен разнообразию жизни во всех ее проявлениях. День Иерусалима (Йом-Йерушалаим) – национальный праздник еврейского народа в честь объединения в 1967 году двух частей разъединенного города – столицы Израиля.

– национальный праздник еврейского народа в честь объединения в 1967 году двух частей разъединенного города – столицы Израиля. Начало последних звонков в школах Украины – с четвертой пятницы мая в украинских школах начинаются традиционные праздники "Последнего звонка".

– с четвертой пятницы мая в украинских школах начинаются традиционные праздники "Последнего звонка". День рождения тюбика для зубной пасты – который был изобретен английским доктором Вашингтоном Шеффилдом в 1892 году.

Какой сегодня праздник

22 мая православная церковь отмечает перенесение мощей святителя Николая Чудотворца, одного из наиболее почитаемых в народе святых, из Мир Ликийских в Бари. Также сегодня день памяти пророка Исаии, мученика Христофора Ликийского, преподобного Иосифа Оптинского и празднование Перекопской иконы Божией Матери.

В народе 22 мая отмечается Никола Вешний или Никола Летний. К этому времени устанавливалась теплая погода, было много свежей травы, и домашний скот был с кормами.

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Приметы на 22 мая

Если умыться росой на Николу, весь год будет здоровье.

Туманное утро на Николу Вешнего – к богатому урожаю.

Дождь на Николу – к благополучию и урожаю.

Какой день на Николу Вешнего, такой будет и на Николу Зимнего.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

1861 – Тарас Шевченко был перезахоронен в Каневе на Чернечей горе.

1911 – в бельгийском городе Тюэн основана Международная федерация кинологов.

1931 – начала работу Украинская академия аграрных наук.

1936 – состоялся первый чемпионат СССР по футболу.

1960 – в Южной Америке произошло самое мощное в ХХ веке Чилийское землетрясение.

Кто родился 22 мая

1813 – Рихард Вагнер, немецкий композитор.

1840 – Марко Кропивницкий, украинский драматург, актер.

1859 – Артур Конан Дойль, английский писатель, автор произведений о Шерлоке Холмсе.

1913 – Никита Богословский, советский композитор.

1914 – Николай Макаров, советский конструктор оружия.

1920 – Николай Гринько, украинский актер театра и кино.

1924 – Шарль Азнавур, французский актер и певец.

1945 – Юрий Рыбчинский, украинский поэт.

1948 – Евгений Мартынов, советский композитор.

1970 – Наоми Кэмпбелл, английская актриса.

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в мае 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Весна 2020: календарь праздников и выходных дней

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