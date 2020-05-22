22 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня
Узнайте о самых важных праздниках и событиях 22 мая в истории
Какой сегодня праздник, 22 мая? Международный день биологического разнообразия, начало последних звонков в школах Украины, День Иерусалима – в Израиле. В православном календаре – перенесение мощей святителя Николая Чудотворца. Никола Вешний – в народном календаре. Именины празднуют: Акулина, Василий, Гавриил, Дмитрий, Иосиф, Николай, Семен, Сергей.
Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 22 мая 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 22 мая.
- Международный день биологического разнообразия (International Day for Biological Diversity) – праздник организован под эгидой ООН и посвящен разнообразию жизни во всех ее проявлениях.
- День Иерусалима (Йом-Йерушалаим) – национальный праздник еврейского народа в честь объединения в 1967 году двух частей разъединенного города – столицы Израиля.
- Начало последних звонков в школах Украины – с четвертой пятницы мая в украинских школах начинаются традиционные праздники "Последнего звонка".
- День рождения тюбика для зубной пасты – который был изобретен английским доктором Вашингтоном Шеффилдом в 1892 году.
22 мая православная церковь отмечает перенесение мощей святителя Николая Чудотворца, одного из наиболее почитаемых в народе святых, из Мир Ликийских в Бари. Также сегодня день памяти пророка Исаии, мученика Христофора Ликийского, преподобного Иосифа Оптинского и празднование Перекопской иконы Божией Матери.
В народе 22 мая отмечается Никола Вешний или Никола Летний. К этому времени устанавливалась теплая погода, было много свежей травы, и домашний скот был с кормами.
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Приметы на 22 мая
- Если умыться росой на Николу, весь год будет здоровье.
- Туманное утро на Николу Вешнего – к богатому урожаю.
- Дождь на Николу – к благополучию и урожаю.
- Какой день на Николу Вешнего, такой будет и на Николу Зимнего.
Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:
- 1861 – Тарас Шевченко был перезахоронен в Каневе на Чернечей горе.
- 1911 – в бельгийском городе Тюэн основана Международная федерация кинологов.
- 1931 – начала работу Украинская академия аграрных наук.
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- 1936 – состоялся первый чемпионат СССР по футболу.
- 1960 – в Южной Америке произошло самое мощное в ХХ веке Чилийское землетрясение.
- 1813 – Рихард Вагнер, немецкий композитор.
- 1840 – Марко Кропивницкий, украинский драматург, актер.
- 1859 – Артур Конан Дойль, английский писатель, автор произведений о Шерлоке Холмсе.
- 1913 – Никита Богословский, советский композитор.
- 1914 – Николай Макаров, советский конструктор оружия.
- 1920 – Николай Гринько, украинский актер театра и кино.
- 1924 – Шарль Азнавур, французский актер и певец.
- 1945 – Юрий Рыбчинский, украинский поэт.
- 1948 – Евгений Мартынов, советский композитор.
- 1970 – Наоми Кэмпбелл, английская актриса.
Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в мае 2020 года в Украине.
Все подробности в спецтеме Весна 2020: календарь праздников и выходных дней
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