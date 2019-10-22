22 октября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать
Узнайте о самых важных праздниках и событиях 22 октября в истории
22 октября – 295-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 70 дней. Именинники – Максим, Афанасий, Петр, Яков. В Сомали отмечают День революции. Ежегодно 22 октября, начиная с 1998 года, в мире отмечается Международный день заикающихся людей (International Stuttering Awareness Day).
"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 22 октября 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 22 октября.
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По народному календарю сегодня – Якова. Начиная с 22 октября, люди заготавливали дрова для грядущей зимы. Считалось, что раньше этого делать нельзя, поскольку дерево еще содержит сок и не будет гореть.
Также день Якова в древности называли Днем первой каши. Это связано с тем, что 22 октября хозяйка обязательно должна была приготовить кашу из зерна нового урожая. На такое угощение звали родню и соседей.
Приметы на 22 октября
- Если утром 22 октября идет дождь, то к вечеру пойдет снег.
- Гололедица на Якова обещала дождь.
- Если листья с вишни еще не опали, то будет тепло.
- 794 – город Киото стал столицей Японии.
- 1797 – состоялся первый в истории прыжок с парашютом.
- 1883 – открытия "Метрополитен-опера" в Нью-Йорке.
- 1938 – мир увидел первую фотокопию бумажного документа. Ее изготовил американский изобретатель Честер Карлсон.
- 1949 – Советский Союз впервые испытал свое ядерное оружие.
- 1964 – французский философ и писатель Жан-Поль Сартр отказался от Нобелевской премии.
- 1975 – космическая станция "Венера-9" (СССР) осуществила посадку на поверхность Венеры.
- 1980 – Папа Римский отменил вердикт 1633, который осуждал Галилея.
- 1987 – канадец Гарри Соуерби и американец Тим Кахил завершили первый Трансамериканского автопробег.
- 2006 – семикратный чемпион мира по автогонкам "Формула-1" Михаэль Шумахер на Гран-при Бразилии 2006 закончил карьеру гонщика.
- 1811 – венгерский композитор, пианист, дирижер Ференц Лист.
- 1844 – французская актриса Сара Бернар.
- 1870 – русский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе 1933 года Иван Бунин.
- 1934 – украинский и российский кинорежиссер, сценарист, художник. Заслуженный деятель искусств Украины (1995) Георгий Юнгвальд-Хилькевич.
- 1935 – украинский поэт Борис Олийнык.
- 1938 – американский актер кино и телевидения Кристофер Ллойд.
- 1943 – французская актриса Катрин Денев.
- 1947 – итальянский певец, который стал всемирно известным в подростковом возрасте (в начале 1960-х годов) Робертино Лорети.
- 1949 – французский футбольный тренер Арсен Венгер.
- 1958 – украинская поп-певица, заслуженная артистка Украины, сестра Софии Ротару – Аурика Ротару.
Ранее мы рассказывали о выходных днях и праздниках в октябре 2019 года в Украине. Кроме этого, "Сегодня" опубликовали гороскоп на 2019 год по знакам зодиака, а также писали о благоприятных лунных днях в октябре 2019 года.
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