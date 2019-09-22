22 сентября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 22 сентября в истории

22 сентября день Анны и Иоакима – родителей Девы Марии Фото: Pixabay

Сегодня, 22 сентября, 265-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 100 дней. Именинники – Анна (Анна), Иосиф (Иосиф, Осип), Никита, Феодосий (Федосий), Феофан, Харитон. Всемирный день без автомобиля, Всемирный день защиты слонов (World Day of elephants) и Всемирный день носорога. В Болгарии и Малые – День независимости, Латвии и Литве – День Балтийского единства.

В Украине сегодня, 22 сентября, отмечается День машиностроителя, а также День партизанской славы, который основан в 2001 году по случаю 60-й годовщины существования подпольно-партизанского движения в Украине.

"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 22 сентября 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 22 сентября.

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22 сентября: какой сегодня праздник и как провести этот день

Народный календарь 22 сентября чтит Анну и Иоакима – родителей Девы Марии. Этот день считался днем рожениц и женщин, которые не могли зачать ребенка. Существовал обычай, по которому женщин сегодня звали на пир, также было принято дарить подарки и благодарить повивальных бабок. 22 сентября продолжали праздновать Спожинки. Причем, чем больше был урожай, тем продолжительнее было празднование.

Приметы на 22 сентября

Куры начали рано линять – зима будет теплой.

Если 22 сентября уже улетели перелетные птицы, то зима будет суровой

Богатый урожай рябины – к дождливой осени.

22 сентября: важные и самые интересные события в Украине и мире

1002 – основан город Хотин (Черновицкая область).

1792 – этот день был объявлен первым днем революционного французского календаря.

1862 – президент США Линкольн Авраам объявил об освобождении темнокожих рабов.

1937 – образованы Каменец-Подольская, Полтавская, Житомирская, Николаевская области.

1951 – в Швеции запрещены поцелуи в общественных местах.

1955 – у Бахчисарая открыли крупнейшую в СССР астрофизическую обсерваторию.

1993 – премьер-министр Украины Леонида Кучму отправлен в отставку

Кто родился 22 сентября

1694 – английский государственный деятель и писатель Филипп Честерфилд.

1791 – английский физик и химик, экспериментатор Майкл Фарадей, которому принадлежит открытие явления электромагнитной индукции и установление законов электролиза. В его честь названа единица электрической емкости – фарад.

1835 – украинский филолог-славист Александр Потебня.

1904 – американская медсестра, первая в мире стюардесса Эллен Черч.

1938 – американский актер и певец Дин Рид.

1939 – японская альпинистка, которая в 1975 году первой из женщин покорила Эверест, Юнко Табеи.

1939 – украинский композитор, Народный артист Украины Александр Костин.

1957 – австралийский рок-музыкант, писатель, актер Ник Кейв.

1959 – украинский актер, поэт, режиссер, Народный артист Украины Борис Барский.

1987 – актер, известный ролью Драго Малфоя в фильмах о Гарри Поттере – Том Фелтон.

Ранее мы рассказывали о благоприятных лунных днях в сентябре 2019. Кроме этого, мы писали о выходных днях и праздниках в сентябре 2019 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Осенние праздники 2019: сезонный календарь

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