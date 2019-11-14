22 тысячи долларов "ущерба": кабаны унесли кокаин в лес и подставили наркоторговцев

Двое мужчин попали за решетку, еще двое находятся под домашним арестом

В Италии дикие кабаны разбросали кокаин по лесу Фото: AFP

Дикие кабаны в лесу итальянской провинции Тоскана раскопали и уничтожили тайник с кокаином на сумму 22 тысячи долларов. Об этом сообщает местная газета Il Tirreno.

Работники правоохранительных органов узнали о случившемся во время прослушки телефонов вероятных преступников – трех албанцев и итальянца. Те как раз обсуждали ущерб, причиненный свиньями. Как выяснилось, кабаны вырыли из-под земли упаковки с кокаином и начали разбрасывать их по лесу.

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В ходе расследования, проведенного полицией в период с сентября 2018 года по март 2019-го, удалось определить, что один из членов банды распространяет наркотики в ночном клубе Ареццо.

Мужчин, подозреваемых в распространении наркотиков, поймали. Двое из них попали за решетку, двое находятся под домашним арестом. По предварительным данным, они торговали примерно двумя килограммами кокаина каждый месяц. Грамм стоил от 90 до 120 долларов.

Ранее сообщалось, что в Полтавской области по улицам Кременчуга разгуливала свинья. А в центре Черновцов поймали дикого кабана, который к университету.

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