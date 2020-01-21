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22 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 22 января в истории

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:56
22 января – День Евстратия Филиппа
22 января – День Евстратия Филиппа
Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery

22 января 2020 года отмечаем День соборности Украины. Именно в этот день на Софийской площади в Киеве было торжественно объявлено об объединении Западно-Украинской Народной Республики и УНР в единое государство. Произошло это в 1919 году. Именины 22 января отмечают: Антонина, Захар, Петр и Филипп.

"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 22 января 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 22 января.

Смотрите видео: как наши зрители в соцсетях обсуждали курьезы на праздники

  • День Соборности Украины. Этот государственный праздник символизирует единство украинских земель. Каждый год 22 января на улицах украинских городов проходят торжественные мероприятия.
  • День дедушки в Польше. В этот праздник внуки заходят к дедушкам и бабушкам в гости, дарят им подарки и цветы. Это прекрасный повод собраться всей семьей для разговоров по душам, поделиться новостями, вспомнить семейные истории, ощутить радость от встречи.

Какой праздник 22 января

22 января – День Евстратия Филиппа. Рекомендуется в этот день привести в порядок дом, выбросить хлам и подготовить дом к весеннему периоду. Дни начинают быть длиннее, поэтому хозяева имеют возможность сделать больше дел.

Приметы на 22 января

  • Вороны сидят на верхушках деревьев – значит морозы скоро усилятся.
  • Собака спит свернувшись в клубок – наступит похолодание.
  • Филиппов день ясный – год будет урожайным и благополучным.
  • Если человек родился в день Филиппа, то он будет хорошим миротворцем. Также в качестве оберега ему рекомендуется носить алмаз.

Что нельзя делать 22 января

  • Нельзя ругаться и ссориться друг с другом.
  • Нельзя пришивать пуговицы – иначе не избавитесь от старых проблем.

Что можно делать 22 января

  • В этот день надо обязательно сходить в баню, чтобы "смыть с себя" все праздники и праздничную безмятежность. Это поможет быстрее приступить к работе и начать новый год.

Интересные и важные события в Украине и мире

  • 1905 – "Кровавое воскресенье". Массовыми смертями закончилась 140-тысячная мирная демонстрация в Петербурге, участники которой собирались передать русскому царю Николаю II петицию с рядом экономических и политических требований.
  • 1918 – Центральная Рада в IV Универсале провозгласила независимость УНР.
  • 1919 – на Софиевской площади в Киеве был провозглашен Акт Соборности украинских земель.
  • 1963 – Федеральный канцлер ФРГ Конрад Аденауэр и президент Франции Шарль де Голль подписали в Париже франко-германский договор о дружбе (Елисейский договор).
  • 1970 – состоялся первый регулярный полет "Боинга 747" с пассажирами на борту – самолет вылетел из Нью-Йорка и через шесть с половиной часов приземлился в Лондоне.
  • 1987 – Фил Донахью стал первым американским ведущим, который провел телевизионное ток-шоу в СССР.

Кто родился 22 января

  • 1775 – Андре-Мари Ампер – французский физик, химик и математик, один из основоположников электродинамики.
  • 1788 – Джордж Ноэль Гордон Байрон, английский поэт-романтик ("Манфред", "Дон Жуан", "Каин", "Паломничество Чайльд Гарольда").
  • 1933 – Юрий Чесноков, волейболист, олимпийский чемпион (1964), двукратный чемпион мира, тренер.
  • 1946 – Малкольм Макларен, британский музыкант и продюсер, бывший менеджер группы Sex Pistols.
  • 1949 – Стив Перри, американский певец, вокалист группы Journey.
  • 1960 – Майк Хатчинс, вокалист австралийской рок-группы INXS.
  • 1973 – Рожерио Сени, бразильский футбольный вратарь, чемпион мира; официально признан ФИФА вратарем, забившим больше всех мячей в истории.
  • 1981 – Бен Муди, американский музыкант и продюсер, один из основателей рок-группы Evanescence.
  • 1983 – Екатерина Сердюк, украинская спортсменка, вице-чемпионка Олимпийских игр (2000 год) по стрельбе из лука.
  • 1990 – Ализе Корне, французская теннисистка, победительница восьми турниров WTA.

Ранее мы публиковали календарь с праздниками и выходными днями 2020 в Украине.

Все подробности в спецтеме Календарь зимних праздников 2019/2020

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Источник: Сегодня
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