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22 января: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Узнайте о самых важных и интересных событиях в Украине и мире, который случились в этот день

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:06
22 января - День Соборности в Украине Фото: pixabay
22 января - День Соборности в Украине
Фото: pixabay

Сегодня 22-й день года по григорианскому календарю – до окончания года осталось 343 дня. Именинники – Евстрат, Петр, Филипп, Полиект. В Украине праздник – День Соборности. 22 января 1919 года на Софийской площади в Киеве было торжественно объявлено об объединении Западно-Украинской Народной Республики и УНР в единое государство.

Сайт Сегодня.Lifestyle пишет, какой православный праздник отмечают украинцы 22 января 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 22 января.

Какой православный праздник 22 января

22 января – день Филиппа. Считается, что, какой будет погода 22 января, таким будет и месяц сентябрь. Это самый обыкновенный трудовой день. Крестьяне начинали хозяйственные работы, ведь затяжные январские гуляния уже завершались. Конечно же, к 22 января накапливалось достаточно много дел, а потому, крестьяне начинали приводить в порядок двор, дом, хозяйственные постройки, стирали белье, заготавливали дрова, готовили еду.

Народные приметы на 22 января, что нельзя делать

  • Если день на Филиппа ясный, значит, год будет урожайным и благополучным.
  • Если вороны и галки 22 января сидят на верхушках деревьев, то морозы, по этой примете, скоро усилятся.
  • Если человек родился в день Филиппа, то он будет хорошим миротворцем. Также в качестве оберега ему рекомендуется носить алмаз.
  • 22 января нужно обязательно сходить в баню, чтобы "смыть с себя Святки" – всю праздничную беспечность, что поможет быстрее приступить к работе.
  • Если вороны и галки сидят на снегу – примета к тому, что можно ожидать потепления. Если же они собираются на верхушках деревьев – скоро похолодает.
  • Если кошка залезает на печь – это предвещает морозы. Если лежит кверху брюхом – ждите оттепели. Пьет много воды – ждите ненастья.

Интересные и важные события в Украине и мире 22 января

1905 – "Кровавое воскресенье". Массовыми смертями закончилась 140-тысячная мирная демонстрация в Петербурге, участники которой собирались передать русскому царю Николаю II петицию с рядом экономических и политических требований.

1918 – Центральная Рада в IV Универсале провозгласила независимость УНР.

1919 – на Софиевской площади в Киеве был провозглашен Акт Соборности украинских земель.

1963 – Федеральный канцлер ФРГ Конрад Аденауэр и президент Франции Шарль де Голль подписали в Париже франко-германский договор о дружбе (Елисейский договор).

1969 – вооруженный двумя пистолетами и переодетый в милицейскую форму 21-летний военнослужащий Виктор Ильин совершил нападение на правительственный кортеж, выезжал из московского Кремля.

1970 – состоялся первый регулярный полет "Боинга 747" с пассажирами на борту – самолет вылетел из Нью-Йорка и через шесть с половиной часов приземлился в Лондоне.

1987 – Фил Донахью стал первым американским ведущим, который провел телевизионное ток-шоу в СССР.

Кто родился 22 января

1775 – Андре-Мари Ампер – французский физик, химик и математик, один из основоположников электродинамики.

1788 – Джордж Ноэль Гордон Байрон, английский поэт-романтик ("Манфред", "Дон Жуан", "Каин", "Паломничество Чайльд Гарольда").

1954 – родился Леонид Ярмольник, российский актер ("Без права на ошибку", "Возвращение резидента", "Человек с бульвара Капуцинов", "Операция" С Новым годом "," Барак "), шоумен.

1983 – Екатерина Сердюк, украинская спортсменка, вице-чемпионка Олимпийских игр (2000 год) по стрельбе из лука.

Напомним, ранее мы писали про обрезание Господне: история праздника, традиции, что нельзя делать в этот день. Кроме этого, сайт Сегодня.Lifestyle рассказал историю праздника Крещение.

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Источник: Сегодня
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