23 апреля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 23 апреля в истории

Какой сегодня праздник, 23 апреля? Всеукраинский день психолога, Всемирный день книги и авторского права, День английского и испанского языков. В народном календаре – День память 33 мучеников. Именины празднуют: Александр, Григорий, Дмитрий, Максим, Терентий, Федор и Яков.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 23 апреля 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 23 апреля.

Какой сегодня праздник 23 апреля

23 апреля 2020 года отмечают память 33 мучеников. В народном календаре дата получила название Терентия Маревного или дня Солнцезащиты. В этот день узнают о своей судьбе на ближайшие три месяца.

23 апреля – Всеукраинский день психолога Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery

Всеукраинский день психолога. За прошедшее время психология накопила множество уникальных фактов и данных, показывающих, что знания человека о самом себе меняют его состояние и чувства. Психологию можно назвать наукой, созидающей человека через познание.

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Всемирный день книги и авторского права. Дата 23 апреля – символическая для мировой литературы. В этот день в 1616 году ушли из жизни Мигель Сервантес, Уильям Шекспир и Инка Гарсиласо де ла Вега. Вполне естественно, что проходившая в 1995 году в Париже Генеральная конференция ЮНЕСКО решила отдать в этот день дань уважения книгам и авторам.

Приметы на 23 апреля

Красное солнце в туманной дымке – к урожаю хлеба.

Если утром 23 апреля стоит туман напротив солнца, то в течение дня пойдет дождь.

Молодые пауки появились – теплые дни наступят вскоре.

Интересные и важные события в Украине и мире

1896 – в Нью-Йорке прошел первый в Америке киносеанс.

1907 – Джек Лондон отправился в путешествие вокруг света на двухмачтовом судне.

1935 – принята новая конституция Польши.

1948 – первая арабо-израильская война: Израильтяне отбивают морской порт Хайфа.

1956 – состоялся первый концерт Элвиса Пресли в Лас-Вегасе.

1959 – создан Союз журналистов Украины (ныне Национальный союз журналистов Украины).

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

1971 – группа Rolling Stones выпустила альбом Sticky Fingers.

1974 – на острове Бали (Индонезия) произошла катастрофа авиалайнера Boeing 707 компании Pan American, в результате которой погибли 107 человек.

1975 – в Киеве открыли Украинский музей книги.

1991 – в Украине принят закон о свободе совести.

1992 – в Пекине открыли самый крупный ресторан мировой сети McDonald’s (на 700 мест).

Кто родился 23 апреля

1564 – Уильям Шекспир, великий английский поэт и драматург.

1791 – Джеймс Бьюкенен, 15-й президент США (1857-1861).

1804 – Мария Тальони, итальянская балерина.

1858 – Макс Планк, немецкий физик, лауреат Нобелевской премии (1918).

1867 – Йоханнес Фибигер, датский врач-патолог, лауреат Нобелевской премии (1926).

1920 – Григорий Тютюнник, украинский поэт и писатель-прозаик. Автор книг "Три зозули с поклоном" и "Дивак".

1975 – Йоун Тоур Биргиссон, вокалист и гитарист исландской пост-рок-группы Sigur Rós.

1979 – Лаури Юленен, музыкант, певец, лидер финской группы The Rasmus.

1986 – Свен Крамер, нидерландский конькобежец, олимпийский чемпион (2010), многократный чемпион мира.

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в апреле 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Весна 2020: календарь праздников и выходных дней

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