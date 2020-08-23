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23 августа: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Сегодня, 05:05

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 23 августа в истории

Какой сегодня праздник, 23 августа?День Государственного Флага Украины, Международный день памяти жертв работорговли и ее ликвидации, День Русалочки – в Дании. День блаженного Лаврентия, Христа ради юродивого, собор Валаамских святых – в православном календаре. Лаврентьев день – в народном календаре. Именины празднуют: Афанасий, Вячеслав, Лаврентий, Роман.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 23 августа 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 23 августа.

23 августа: какой сегодня праздник
23 августа: какой сегодня праздник
Фото: Depositphotos

  • День Государственного Флага Украины – национальный праздник страны был официально установлен в 2004 году.
  • Международный день памяти жертв работорговли и ее ликвидации (International Day for the Remembrance of the Slave Trade and Its Abolition) – проводится под эгидой ЮНЕСКО в память о восстании рабов в 1791 году на острове Санто-Доминго.
  • Европейский день памяти жертв, пострадавших от сталинизма и нацизма – проводится в день подписания Договора о ненападении между Германией и СССР в 1939 году.
  • День Русалочки празднуется в Дании в честь установления знаменитой скульптуры из сказки Андерсена в порту Копенгагена в 1913 году.
  • День работников государственной статистики 23 августа отмечается в Беларуси.

Какой сегодня праздник

23 августа православная церковь чтит память блаженного Лаврентия, Христа ради юродивого, Калужского чудотворца. Также отмечает собор новомучеников и исповедников Соловецких и собор Валаамских святых.

В народе 23 августа чествуется Лаврентьев день или день Заречника. Этот день праздновали мельники. В это время обращали внимание на движение воды в реках и озерах.

Приметы на 23 августа

  • если вода спокойная, погода осенью и зимой будет мягкой;
  • сильная жара или проливные дожди – к затяжной и мокрой осени;
  • на Лаврентия спешат на мельницу.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

  • 1913 – в Копенгагене установлен памятник Русалочке, героине сказки Андерсена.
  • 1939 – между Германией и СССР был заключен Договор о ненападении – пакт Молотова-Риббентропа.

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  • 1942 – в ходе Второй мировой войны началась оборона Сталинграда.
  • 1943 – советские войска освободили от нацистов Харьков и одержали победу на Курской дуге.
  • 1975 – в Харькове состоялось открытие метрополитена.

Кто родился 23 августа

  • 1867 – Осип Маковей, украинский писатель, поэт, переводчик.
  • 1880 – Александр Грин, русский писатель, автор книг "Бегущая по волнам", "Алые паруса".
  • 1932 – Давид Черкасский, украинский художник-мультипликатор, режиссер, сценарист.
  • 1974 – Сергей Жадан, украинский писатель, поэт, переводчик, общественный деятель.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в августе 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Лето-2020: календарь праздников и выходных дней

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