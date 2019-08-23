Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

23 августа: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Узнайте о самых принципиальных праздниках и событиях 23 августа в истории

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:03
Сегодня в Украине отмечаем День флага 2019
Сегодня в Украине отмечаем День флага 2019
Фото: Pixabay

Сегодня, 23 августа, 235-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 130 дней. Именинники – Лаврентий, Роман. Международный день памяти жертв работорговли и ее ликвидации, Европейский день памяти жертв сталинизма и нацизма, День государственного флага Украины, в Румынии отмечают День освобождения от фашизма. В народе 23 августа чествуется Лаврентьев день или день Заречника.

"Сегодня" пишут, какой праздник отмечают украинцы 23 августа 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 23 августа.

Смотрите видео: выходные на 2019 год в Украине и как переносятся рабочие дни

23 августа: какой праздник и как провести этот день

По народному календарю сегодня Лаврентия. Вода в водоемах полностью остывает, ночи становятся все холоднее. Считалось, что этот день нужно посвятить молитвам к святому Лаврентию, который был способен избавить от болезней глаз и сглаза.

Приметы на 23 августа

  • Дождь 23 августа – осень будет дождливой.
  • Жара на Лаврентия – на теплую осень.
  • Дождь и тепло 23 августа – к удачной рыбалке.

23 августа: важные и интересные события в истории

1913 – в Копенгагене открыт памятник героини сказки Андерсена Русалочке.

1935 – башни Кремля украсили произведенными из Донбасса рубиновыми звездами.

1939 – в Москве подписан акт Молотова-Рибенроппа. Суть документа заключалась в договоренности о ненападении между Германией и Советским Союзом.

1962 – состоялся первый телемост между Европой и Соединенными Штатами Америки.

1975 – в Харькове открыт метрополитен, пассажиропоток которого сейчас превышает 5 миллионов человек в год.

1989 – состоялась акция "Балтийский путь", в ходе которой жители Литвы, Эстонии и Латвии создали самую длинную живую цепь в мире. Ее длина составила 600 километров.

1998 – основано почетное звание "Герой Украины".

Кто родился 23 августа

1867 – украинский писатель Осип Маковей.

1932 – украинский режиссер-мультипликатор Давид Черкасский.

1941 – американский инженер, автор первого успешного персонального компьютера Эд Робертс.

1950 – украинский писатель и издатель Григорий Гусейнов.

1965 – американский сценарист Роджер Эвери.

1974 – украинский поэт и общественный активист Сергей Жадан.

Напомним, ранее мы писали о выходных днях и праздниках в августе 2019 года в Украине. Кроме того, "Сегодня" рассказывали, когда будут Спасы в 2019 году: точные даты любимых летних праздников.

Все подробности в спецтеме Летние праздники 2019

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Что подарить учителю на 1 сентября: самые оригинальные идеи 1 сентября – День знаний 2019: история и традиции праздника В День Украинца «Сегодня» рассказали о буднях своих ведущих и журналистов Праздник в Днепре: на День Независимости устроят мастер-классы, концерт и шествие
видео праздник приметы День флага этот день в истории
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Что происходит с телом человека который ест чеснок
Что происходит с телом человека который ест чеснок
Жены Месси и Фабрегаса на отдыхе - смелые фото
Жены Месси и Фабрегаса на отдыхе - смелые фото
Девушка, выбежавшая на поле в финале ЛЧ – сделала это снова?
Девушка, выбежавшая на поле в финале ЛЧ – сделала это снова?
Овощная диета Юлии Ковальчук — избавляет от 5 лишних кг за 3 дня
Овощная диета Юлии Ковальчук — избавляет от 5 лишних кг за 3 дня

Популярные статьи

Вчера, 13:30Шоу-бизнес

"Оставлю его здесь": Анджелина Джоли расплакалась из-за сына

Вчера, 12:01Шоу-бизнес

"Что с ней?": украинская певица шокировала внешним видом

Вчера, 10:26Fun

Бузову на Бали обокрали и довели до слез обезьяны: забавное видео

Вчера, 06:00Психология

Гороскоп на 22 августа: все знаки зодиака

21 августаEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

21 августаFun

"Грязные танцы" украинки в фонтане попали на видео

21 августаШоу-бизнес

Софии Ротару приписывают роман с экс-бойфрендом Татьяны Булановой: фото

21 августаШоу-бизнес

Ирина Билык опубликовала редкое фото с семьей

21 августаTravel

Куда поехать на День Независимости 2019: увлекательные туры

21 августаШоу-бизнес

Алла Пугачева в молодости: в сети появились раритетные кадры

20 августаТехно

Гигантский шар из космоса ночью осветил остров: что это было

20 августаFood

"МастерШеф" 9 сезон: на кастинг пришла экс-"холостячка" Натали

20 августаШоу-бизнес

Известная украинская актриса откровенно рассказала о домашнем насилии

20 августаTravel

Forbes назвал украинский город, куда лучше поехать вместо Парижа

20 августаFun

Медведица с крыльями: в Чернобыле нашли необычное существо (фото)

20 августаFun

Акула вырвала огромный улов из рук рыбака: видео

Новости партнеров

Известный российский певец умер в возрасте 44 лет
Известный российский певец умер в возрасте 44 лет
Худеем правильно: 6 дней диеты, а на 7-й — разгул
Худеем правильно: 6 дней диеты, а на 7-й — разгул
София Ротару показала фото в купальнике. Богиня!
София Ротару показала фото в купальнике. Богиня!
Самое приятное горькое лекарство от инфаркта и инсульта
Самое приятное горькое лекарство от инфаркта и инсульта
Треугольники из лаваша с начинкой на завтрак
Треугольники из лаваша с начинкой на завтрак
Вкусные блины, которые готовить совсем несложно
Вкусные блины, которые готовить совсем несложно
Бег и плоскостопие: мнение врачей
Бег и плоскостопие: мнение врачей
Салат из баклажанов, перца и помидоров на зиму
Салат из баклажанов, перца и помидоров на зиму