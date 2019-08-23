23 августа: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Узнайте о самых принципиальных праздниках и событиях 23 августа в истории

Сегодня в Украине отмечаем День флага 2019 Фото: Pixabay

Сегодня, 23 августа, 235-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 130 дней. Именинники – Лаврентий, Роман. Международный день памяти жертв работорговли и ее ликвидации, Европейский день памяти жертв сталинизма и нацизма, День государственного флага Украины, в Румынии отмечают День освобождения от фашизма. В народе 23 августа чествуется Лаврентьев день или день Заречника.

"Сегодня" пишут, какой праздник отмечают украинцы 23 августа 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 23 августа.

Смотрите видео: выходные на 2019 год в Украине и как переносятся рабочие дни

23 августа: какой праздник и как провести этот день

По народному календарю сегодня Лаврентия. Вода в водоемах полностью остывает, ночи становятся все холоднее. Считалось, что этот день нужно посвятить молитвам к святому Лаврентию, который был способен избавить от болезней глаз и сглаза.

Приметы на 23 августа

Дождь 23 августа – осень будет дождливой.

Жара на Лаврентия – на теплую осень.

Дождь и тепло 23 августа – к удачной рыбалке.

23 августа: важные и интересные события в истории

1913 – в Копенгагене открыт памятник героини сказки Андерсена Русалочке.

1935 – башни Кремля украсили произведенными из Донбасса рубиновыми звездами.

1939 – в Москве подписан акт Молотова-Рибенроппа. Суть документа заключалась в договоренности о ненападении между Германией и Советским Союзом.

1962 – состоялся первый телемост между Европой и Соединенными Штатами Америки.

1975 – в Харькове открыт метрополитен, пассажиропоток которого сейчас превышает 5 миллионов человек в год.

1989 – состоялась акция "Балтийский путь", в ходе которой жители Литвы, Эстонии и Латвии создали самую длинную живую цепь в мире. Ее длина составила 600 километров.

1998 – основано почетное звание "Герой Украины".

Кто родился 23 августа

1867 – украинский писатель Осип Маковей.

1932 – украинский режиссер-мультипликатор Давид Черкасский.

1941 – американский инженер, автор первого успешного персонального компьютера Эд Робертс.

1950 – украинский писатель и издатель Григорий Гусейнов.

1965 – американский сценарист Роджер Эвери.

1974 – украинский поэт и общественный активист Сергей Жадан.

Напомним, ранее мы писали о выходных днях и праздниках в августе 2019 года в Украине. Кроме того, "Сегодня" рассказывали, когда будут Спасы в 2019 году: точные даты любимых летних праздников.

Все подробности в спецтеме Летние праздники 2019

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram