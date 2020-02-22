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23 февраля: какой праздник, приметы дня и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 23 февраля в истории

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:08

23 февраля в некоторых странах СНД празднуют День защитника Отечества. Православные христиане в этот день чтят святых Прохора и Харлампия. Именины отмечают Анна, Валентина, Галина и Антон.

Сайт "Сегодня" пишет, какой православный праздник у украинцев 23 февраля 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 23 февраля.

23 февраля: какой праздник

В православии 23 февраля чтят святых Прохора и Харлампия. В народе говорили, что 23 февраля нужно обязательно помолиться святому Харлампию, чтобы получить защиту от гибели без покаяния – это считалось самой страшной смертью для православного христианина, поскольку только раскаявшаяся душа может попасть в рай.

23 февраля – День святых Прохора и Харлампия
23 февраля – День святых Прохора и Харлампия
Фото: instagram.com/nataly.likebooks

Приметы на 23 февраля

  • Если на Прохора и на следующие 6 дней погода морозная, то в марте будет тепло.
  • Если стужа в этот день, то бояться ее не следует, ведь говорили: "На Прохора зима злится, но весну чует".
  • Если 23 февраля начать лечить серьезную болезнь, то можно рассчитывать на благоприятный исход.
  • Безоблачное небо 23 февраля – лето будет с дождями.
  • Морозный день на Прохора – март будет теплым.
  • Лис шумит 23 февраля – к оттепели.
  • Ясный месяц на Прохора – будут грозы.

Интересные и важные события в Украине и мире

  • 532 – византийский император Юстиниан I приказал построить новую православную базилику в Константинополе – Собор Святой Софии.
  • 1455 – традиционная дата издания Библии Гутенберга.
  • 1863 – британские путешественники объявили об открытии ими источников реки Нил.
  • 1874 – британский майор Уолтер Вингфилд запатентовал новую игру на свежем воздухе, которая сейчас всем известна как теннис.
  • 1886 – американец Чарльз Холл электролитическим методом получил алюминий.
  • 2000 – Карлос Сантана получил 8 наград "Грэмми" – из десяти возможных номинаций.
  • 2010 – неизвестные преступники залили больше 2,5 млн литров дизельного топлива и других углеводородов в реку Ламбро, в северной Италии, что привело к экологической катастрофе.

Кто родился 23 февраля

  • 1758 – Василий Капнист, выдающийся украинский поэт, драматург и политический деятель.
  • 1878 – Казимир Малевич, украинский художник-абстракционист.
  • 1883 – Виктор Флеминг, американский кинорежиссер, лауреат "Оскара" ("Унесенные ветром", "Волшебник из страны Оз").
  • 1909 – Николай Шпак, украинский поэт.
  • 1953 – Брэд Уитфорд, гитарист американской группы Aerosmith.
  • 1954 – Виктор Ющенко, банкир, президент Украины (2005-2010).
  • 1983 – Эмили Блант, английская актриса ("Девушка в поезде").
  • 1994 – Дакота Фэннинг, американская актриса ("Друзья").

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Источник: Сегодня
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