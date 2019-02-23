23 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

В православии 23 февраля отмечается память святых Прохора и Харлампия

Сегодня - 23 февраля Фото: Pixabay

Сегодня 54-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 311 дней. Именинники – Анна (Анна), Антон, Антонина, Валентина, Василий, Гавриил, Галина, Герман, которым, Лука, Павла, Порфирий, Прохор, Семен, Харлампий. Международный день стерилизации животных, в Чечне и Ингушетии – День национального грусти, в Гайяне – День республики, в Брунее – День независимости, в Таджикистане – День армии, в Беларуси, Кыргызстане и России – День защитников отечества.

Сайт Сегодня.Lifestyle пишет, какой православный праздник отмечают украинцы 23 февраля 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 23 февраля.

23 февраля: какой сегодня праздник

В православии 23 февраля отмечается память святых Прохора и Харлампия. С каждым днем чувствуется приближение весны. Вкушать блюда из рыбы разрешается, несмотря на то, что этот день выпадает на пост. В народе говорили, что 23 февраля нужно обязательно помолиться святому Харлампию, чтобы получить защиту от гибели без покаяния – это считалось самой страшной смертью для православного христианина, поскольку только раскаявшаяся душа может попасть в рай.

Приметы на 23 февраля, что нельзя делать

Безоблачное небо 23 февраля — лето будет с дождями.

Морозный день на Прохора — март будет теплым.

Лис шумит 23 февраля — к оттепели.

Ясный месяц на Прохора – будут грозы.

Если на Прохора и на следующие 6 дней погода морозная, то в марте будет тепло.

Если стужа в этот день, то бояться ее не следует, ведь говорили: "На Прохора зима злится, но весну чует".

Если 23 февраля начать лечить серьезную болезнь, то можно рассчитывать на благоприятный исход.

События в Украине и мире 23 февраля

1455 — традиционная дата издания Библии Гутенберга, первой западной книги, напечатанной подвижным типом.

1863 — британские путешественники объявили об открытии ими источников реки Нил.

1874 — британский майор Уолтер Вингфилд запатентовал новую игру на свежем воздухе, которая сейчас всем известна как теннис.

1886 — американец Чарльз Холл электролитическим методом получил алюминий.

2000 — Карлос Сантана получил 8 наград "Грэмми" — из десяти возможных номинаций. В 2003 году этот результат повторила Нора Джонс, которая также завоевала восемь статуэток Грэмми".

Кто родился 23 февраля

1685 – английский композитор немецкого происхождения Георг Фридрих Гендель.

1920 — российский писатель Борис Некрасов.

1944 — российский актер Олег Янковский.

1954 — президент Украины (2005-2009 год) Виктор Ющенко.

1878 — украинский художник-авангардист Казимир Малевич.

1883 — американский кинорежиссер Виктор Флеминг.

1983 — английская актриса Эмили Блант.

Напомним, ранее мы писали про всемирный день комплимента: традиции праздника. Кроме этого, сайт Сегодня.Lifestyle сообщает, будет ли выходной на 8 марта в Украине.

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