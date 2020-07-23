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23 июля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Сегодня, 05:05

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 23 июля в истории

Какой сегодня праздник, 23 июля? Всемирный день китов и дельфинов, День дачника, а также День дружбы. Положение честной ризы Господа Иисуса Христа в Москве, Коневская икона Божией Матери – в православном календаре. Антоний Громоносец – в народном календаре. Именины празднуют: Александр, Антон, Георгий, Даниил, Леонтий, Петр.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 23 июля 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 23 июля.

23 июля: какой сегодня праздник
23 июля: какой сегодня праздник
Фото: pexels

  • Всемирный день китов и дельфинов (World Whale and Dolphin Day) – ежегодный экологический праздник, цель которого – запретить убийство и отлов этих животных.
  • Годовщина революции – отмечается в Египте.
  • День флага – празднует Республика Абхазия.
  • День дружбы – отмечается в Боливии.
  • День дачника – неофициальный праздник отмечают любители проводить свободное время на своих дачных участках.

Какой сегодня праздник

23 июля в православной церкви празднуется Положение честной ризы Господа Иисуса Христа в Москве. Чтится память преподобного Антония Печерского. Также проводится празднование Коневской иконы Божией Матери.

В народе 23 июля чествуется Антоний Громоносец. Считается, что в этот период самые сильные летние грозы, а потому и приметы дня связаны с громом.

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Приметы на 23 июля

  • глухой гром предвещает тихий дождь.
  • гулкий гром знаменует ливень.
  • гром в постный день (среду или пятницу) обещает богатый улов рыбы.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

  • 971 – Киевская Русь и Византийская империя заключили мирный договор.
  • 1888 – в Киеве установлен памятник Богдану Хмельницкому.

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  • 1965 – премьера комедии Леонида Гайдая "Операция "Ы" и другие приключения Шурика".
  • 1982 – принят повсеместный запрет вылова китов в коммерческих целях.
  • 1990 – Леонид Кравчук избран председателем Верховного Совета УССР.

Кто родился 23 июля

  • 1792 – Петр Вяземский, русский поэт, историк, критик.
  • 1859 – Владимир Палладин, русский ученый, основоположник школы биохимиков растений.
  • 1915 – Михаил Матусовский, советский поэт-песенник.
  • 1946 – Энди Маккей, британский музыкант, композитор, участник группы Roxy Music.
  • 1961 – Мартин Гор, английский музыкант, участник группы Depeche Mode.
  • 1989 – Дэниел Рэдклифф, английский актер, исполнитель роли Гарри Поттера.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июле 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Лето-2020: календарь праздников и выходных дней

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