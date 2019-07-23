23 июля: какой сегодня праздник, приметы дня, что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 23 июля в истории

23 июля отмечаем день Антония Рясочника Фото: Pixabay

Сегодня, 23 июля, 204-й день года по григорианскому календарю. До окончания года остался 161 день. Именинники – Антон (Антоний), Даниил, Леонтий, Александр. Всемирный день китов и дельфинов, в Египте отмечают День революции, в США – День отцов.

"Сегодня" пишут, какой праздник отмечают украинцы 23 июля 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 23 июля.

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23 июля: какой сегодня праздник, как провести этот день

23 июля по народному календарю – день Антония Рясочника. В этот период появлялось большое количество ряски на водоемах, которой питались рыбы. Ряску использовали для того, чтобы кормить домашнюю птицу, а также готовили на ее основе удобрения. Говорили, что там, где находится ряска, живут русалки. Старались 23 июля не ходить к водоемам без особой необходимости, поскольку считалось, что эти духи могут завлечь человека и утянуть его под воду.

Приметы на 23 июля

Гроза ночью 23 июля – погода в течение дня будет хорошей.

Резкий гром в этот день – признак кратковременного дождя.

Если гром на Антония громкий – будет сильная непогода.

Много ряски – год удачным будет.

Лягушки по берегу прыгают – примета того, что будет хорошая погода.

Если 23 июля приходится на пятницу или среду, и в этот день гремит гром – значит, рыба будет хорошо ловиться.

23 июля: интересные и важные события в истории

1874 – Александр Лодыгин получил патент на свое изобретение — лампу накаливания.

1888 – в Киеве состоялось торжественное открытие памятника Богдану Хмельницкому.

1903 – компания Ford Motor Company выпустила свой первый автомобиль.

1944 – советские войска освободили узников концлагеря Майданек.

1951 – во Франции начала работу штаб-квартира НАТО.

1952 – состоялся военный переворот в Египте.

1980 – на космическом корабле Союз-37 в космос отправился первый космонавт из Азии — вьетнамец Фам Туан.

Кто родился 23 июля

1714 – выдающийся государственный деятель во времена императрицы Елизаветы граф Михаил Воронцов.

1796 – шведский композитор Франц Бервальд.

1906 – хорватско-швейцарский химик, Нобелевский лауреат Владимир Прелог.

1920 – "голос Португалии", певица и актриса Амалия Родригеш.

1946 – советский актер украинского происхождения Александр Кайдановский.

1954 – народная артистка Украины, певица Алла Кудлай.

1989 – британский актер, исполнитель роли Гарри Поттера Дениэл Рэдклифф.

Ранее "Сегодня" опубликовали календарь выходных дней и праздников в июле 2019 года в Украине.

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