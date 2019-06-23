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23 июня: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 23 июня в истории

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:21
В православной церкви 23 июня отмечают день Тимофея
В православной церкви 23 июня отмечают день Тимофея
Фото: Pixabay

Сегодня 174-й день года по григорианскому календарю. До окончания года остался 191 день. Именинники – Антонина, Василий, Иван, Александр, Тимофей. Международный олимпийский день, День государственной службы ООН, в Украине – День государственной службы, в Эстонии – День победы, в Люксембурге празднуют День Великого герцога, в Молдавии – День провозглашения суверенитета.

"Сегодня" пишут, какой праздник отмечают украинцы 23 июня 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 23 июня.

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23 июня: какой сегодня праздник, что можно, а что нельзя делать

В православной церкви 23 июня почитают память мученика Тимофея, который также известен как епископ Прусский. Интересно, что у славян также существовал такой праздник, как Агафена Купальница, и именно он ассоциировался с началом купального сезона, хотя иногда купались уже 21 июня. Однако все-таки общее убеждение было таковым, что на Агафену, 23 июня, точно можно отправляться к водоемам. При этом все, что было связано с баней и водой в этот день, воспринималось исключительно положительно. Крестьяне 23 июня повсеместно топили баню и заготавливали веники на весь год. 

Приметы на 23 июня

  • Стаи ворон привиделись – ждите повального мора.
  • Если видятся волки, то это предсказывает массовый падеж скота.
  • Душная погода на восходе солнца – будет дождь. 
  • Мокрица цветет с самого утра – примета того, что будет хорошая погода.
  • Если человек родился 23 июня, то в качестве оберега ему следует носить изумруд и гранат.

Важные и интересные события в истории 23 июня

1803 – начало эры паровых суден. Первый образец был продемонстрирован на реке Сена Робертом Фултоном.

1868 – появилась первая печатная машинка. Демонстрация изобретения американца Кристофера Шоулза прошла в Висконсине. Первый экземпляр имел достаточно большой размер и мог печатать только заглавные буквы. Ко всему, бумага была в средине устройства, поэтому печатник даже не мог видеть результатов своей работы.

1917 – провозглашение автономии Украины в соответствии с принятым Центральным советом I Универсалом.  Автором документа был Владимир Винниченко.

1941 – начало самого масштабного в истории танкового сражения между войсками фашистской Германии и СССР.  Событие произошло в районе Луцк-Ровно-Дубно-Броды.

1987 – украинский спортсмен Сергей Бубка в Праге установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом — 6.3 сантиметра.

1990 – на историческую Родину начали возвращаться крымские татары.

Кто родился 23 июня

1763 – первая жена Наполеона Бонапарта, императрица Франции Жозефина Богарне.

1889 – русская поэтесса Анна Ахматова (Горенко).

1910 – известный французский драматург Жан Ануй.

1937 – лауреат Нобелевской премии мира, президент Финляндии в 1994-2000 годах Марти Ахтисаари.

1972 – российский певец Константин Меладзе.

1972 – французский футболист Зинедин Зидан.

Ранее "Сегодня" писали, какие церковные праздники и значимые даты отмечаются в июне 2019 года. Кроме этого, мы рассказывали, сколько дней отдыхают украинцы на Троицу 2019

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Источник: Сегодня
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