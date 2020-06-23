23 июня: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня
Узнайте о самых важных праздниках и событиях 23 июня в истории
Какой сегодня праздник, 23 июня? Международный Олимпийский день, День государственной службы, Международный день вдов; Собор Рязанских святых, священномученика Тимофея – в православном календаре, Знамения Тимофея – в народном календаре. Именины празднуют: Александр, Алексей, Андрей, Анна, Антонина, Василий, Герасим, Иван, Илья, Иннокентий, Кузьма, Макар, Николай, Павел, Семен, Тимофей.
Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 23 июня 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 23 июня.
- Международный Олимпийский день (International Olympic Day) – организован в честь возрождения современного олимпийского движения.
- День государственной службы Организации Объединенных Наций (United Nations Public Service Day) – был провозглашен ООН в 2003 году.
- День государственной службы – в Украине с 2003 года отмечается профессиональный праздник госслужащих.
- Международный день вдов (International Widow`s Day) – организован с целью помочь семьям, оставшимся без мужчин.
23 июня в православной церкви отмечается Собор Рязанских святых, обретение мощей Святого Василия, епископа Рязанского, а также чтится день памяти священномученика Тимофея, епископа Прусского, и святителя Иоанна, митрополита Тобольского.
В народе 23 июня чествуется Тимофей. Считалось, что в этот день происходят различные тревожные знамения, и нужно быть внимательным к знакам судьбы.
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Приметы на 23 июня
- Знамения на Тимофея грозой грозят.
- Если на Тимофея по току бегают мыши – год будет голодным.
- Если в поле появились волки – к падежу скота.
- Засуха на Тимофея – плохой знак.
Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:
- 1803 – во Франции спущен на воду первый пароход.
- 1846 – день рождения саксофона.
- 1868 – в Америке запатентована пишущая машинка.
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- 1894 – день образования Международного олимпийского комитета (МОК).
- 1964 – день рождения гимнастического обруча.
- 1917 – Украина приняла Первый Универсал и провозгласила автономию в составе России.
- 1998 – впервые в мире была проведена пересадка клетки человеческого мозга.
- 1889 – Анна Ахматова, русская поэтесса.
- 1894 – Альфред Кинси, американский биолог, основоположник сексологии.
- 1931 – Григорий Кохан, украинский кинорежиссер и сценарист.
- 1965 – Валерий Меладзе, российский певец, продюсер.
Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июне 2020 года в Украине.
Все подробности в спецтеме Лето-2020: календарь праздников и выходных дней
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