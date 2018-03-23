23 марта: какой сегодня праздник и чей День ангела

Узнайте о принципиальных праздниках и событиях 23 марта в истории

Сегодня – 23 марта. Фото: pixabay

Сайт "Сегодня" рассказывает о самых принципиальных событиях, а также праздниках, которые имели место в истории 23 марта.

Сегодня 82-й день года по григорианскому календарю – до окончания года осталось 283 дня. Именинники – Анастасия, Василиса, Виктор, Галина, Денис, Киприан, Клавдий, Кондрат, Леонид, Ника, Никифор, Павел, Папий, Федор. Всемирный день книги и авторского права, Всемирный метеорологический день, Всеукраинский день работников культуры и любителей народного творчества, в Пакистане отмечают День Пакистана.

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Интересные события в истории 23 марта

1839 – в бостонской газете Morning Post впервые появляется выражение O.K. (Вариант – как шутливо-ошибочное сокращение фразы "oll korrect").

1841-й – в Лондоне Ричард Бирд открывает первое в Европе фотоателье (первое в мире на год раньше открыл в Нью-Йорке Александр Уолкотт).

1876 россиянин Петр Яблочков во Франции запатентовал "электрическую свечу" – предшественницу лампочки.

1891 – в Англии впервые использована сетка для футбольных ворот.

В 1952 году самый быстрый хет-трик в истории НХЛ сделал хоккеист украинского происхождения, форвард клуба "Чикаго Блэк Хоукс" Билл Мосиенко.

1994-й – в Брюсселе подписали договор о сотрудничестве между Украиной и Европейским Союзом.

1997 год – в Майами во время хирургической операции 10-месячной итальянской девочке пересажено семь органов – рекордное количество для одной операции.

В 1998-м на 70-й церемонии вручения Оскаров фильм Джеймса Кэмерона "Титаник" получил 11 наград.

23 марта родились

В 1885-м – Чарльз Дэниэлз, американский спортсмен – лучший пловец начала XX века.

1900 год – Иван Козловский, выдающийся украинский оперный певец (лирический тенор).

1912 году родился Вернер фон Браун, немецкий ученый, основатель ракетостроения. Сначала создавал в Германии "оружие мести", затем строил в США космические корабли.

Напомним, сайт "Сегодня" писал, переход на летнее время 2018: когда и в какую сторону в Украине переведут часы.