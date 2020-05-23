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23 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Сегодня, 05:05

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 23 мая в истории

Какой сегодня праздник, 23 мая? День морской пехоты Украины, Всемирный день черепахи, День Земли. В православном календаре – день памяти апостола Симона Зилота и празднование Киево-Братской иконы Божией Матери. Симонов день – в народном календаре. Именины празднуют: Анисим, Василий, Кирилл, Семен, Сидор, Таисия.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 23 мая 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 23 мая.

23 мая: какой сегодня праздник
23 мая: какой сегодня праздник
Фото: pexels

  • День морской пехоты Украины – профессиональный праздник военнослужащих морской пехоты Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, который отмечается, начиная с 2018 года.
  • День Земли (Вешнее Макошье) – славянский праздник, в который Земля отдыхает, а потому ее нельзя тревожить – обрабатывать, копать, пахать и т.д.
  • Международный день по искоренению акушерских свищей (International Day to End Obstetric Fistula) – мероприятия дня, объявленного ООН, направлены на повышение уровня информированности людей и активизации действий по пресечению этой проблемы.
  • Всемирный день черепахи – экологический праздник, начиная с 2000 года, отмечается в честь животного, которое символизирует мудрость и долголетие.

Какой сегодня праздник

23 мая православная церковь отмечает день памяти апостола Симона Кананита (Зилота), одного из учеников Иисуса Христа. Также совершается празднование Киево-Братской иконы Божией Матери.

В народе 23 мая отмечается Симонов день. Считалось, что в этот день Земля празднует свои именины, а потому важно относиться к ней с почтением. Полезно прогуляться по земле босиком, чтобы зарядиться энергией и силой.

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Приметы на 23 мая

  • На Симонов день Земля – именинница: грех пахать.
  • В день Симона можно искать клады и собирать лекарственные растения.
  • Если веник упал на гостя – тот пришел с недобрыми мыслями.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

  • 1592 – в Венеции арестован и обвинен в ереси итальянский философ Джордано Бруно.
  • 1666 – начался церковный раскол на Руси.

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  • 1918 – гетман Скоропадский издал указ Украины по Морскому ведомству "О начале формирования бригады морской пехоты в составе трех полков для несения службы".
  • 1934 – в СССР осуществлен первый полет экспериментальной крылатой ракеты, спроектированной С. П. Королевым.
  • 1969 – английская рок-группа The Who создала первую в истории рок-оперу "Томми".

Кто родился 23 мая

  • 1878 – Александра Скоропадская, жена Гетмана Украины Павла Скоропадского.
  • 1883 – Дуглас Фербенкс, американский актер немого кино, первый президент Американской академии киноискусств.
  • 1933 – Джоан Коллинз, английская актриса, писательница.
  • 1934 – Роберт Муг, создатель электронных музыкальных инструментов.

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в мае 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Весна 2020: календарь праздников и выходных дней

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