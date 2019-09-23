23 сентября: какой праздник, приметы дня и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 23 сентября в истории

23 сентября наступает День осеннего равноденствия 2019 Фото: Pixabay

Сегодня, 23 сентября, 266-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 99 дней. Именинники – Андрей, Климент, Павел, Петр. День осеннего равноденствия 2019, а также Международный день жестовых языков (International Day of Sign Languages). В Саудовской Аравии празднуют Национальный день, а в Литве отмечают День памяти жертв геноцида.

"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 23 сентября 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 23 сентября.

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23 сентября: какой праздник и как провести этот день

23 сентября наступает День осеннего равноденствия 2019. В этот период лучше не начинать новые дела. Вместо этого подведите итоги старого и ушедшего, а также уделите время своему здоровью и душевному состоянию. В день равноденствия нельзя ссориться, конфликтовать, ругаться, чтобы не спугнуть свое благополучие, которое природа посылает каждому из нас. А вот ваш негатив способен разрушить магическое настроение праздника.

Кроме этого, 23 сентября по народному календарю – день Петра и Павла Рябинников. Обычно, именно в этот день крестьяне срывали и вешали над крышами рябину, чтобы защитить дом от нечистой силы, а себя и скот -от болезней. Считалось, что ни в коем случае нельзя срывать всю рябину с дерева, нужно обязательно оставить для птиц. Рябину использовали для приготовления лечебных настоев, также готовили из нее квас.

Приметы на 23 сентября

Много рябины – к дождливой осени.

Мало рябины – осень будет сухой.

Северо-западный ветер в этот день обещал суровую зиму.

23 сентября: важные и самые интересные события в Украине и мире

1846 – немецкий астроном Иоганн Готфрид открыл Нептун.

1848 – американец Джон Куртис сделал первую жевательную резинку.

1913 – француз Ролан Гаррос первым перелетел через Средиземное море.

1938 – во время Всемирной ярмарки в Нью-Йорке заложена капсула времени, которую должны вскрыть в 6939 году.

1944 – согласно Люблинскому соглашению началось переселение этнических украинский с Польской республики в украинскою ССР, а поляков – в обратном направлении.

1992 – на американском ядерном полигоне в штате Невада осуществлен последний ядерный взрыв.

2008 – презентация первой версии операционной системы "Android".

Кто родился 23 сентября

63 до н.э. – римский император, в честь которого назван восьмой месяц года, Октавиан Август.

1861 – основатель фирмы "Bosch" Роберт Бош.

1872 – известная украинская оперная певица Соломия Крушельницкая.

1901 – чешский поэт, переводчик и журналист, первый чешский писатель, получивший Нобелевскую премию, Ярослав Сейферт.

1930 – американский певец, основатель стиля соул Рэй Чарльз.

1943 – испанский певец Хулио Иглесиас, который занесен в Книгу рекордов Гиннеса – в 1998 году певец продал более 100 миллионов своих 60-минутных альбомов.

1976 – братья Валерий и Владимир Сидоренко, украинские боксеры, участники Олимпийских игр (Владимир – бронзовый призер).

Ранее мы рассказывали о благоприятных лунных днях в сентябре 2019. Кроме этого, мы писали о выходных днях и праздниках в сентябре 2019 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Осенние праздники 2019: сезонный календарь

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