Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

23 сентября: какой праздник, приметы дня и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 23 сентября в истории

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:07
23 сентября наступает День осеннего равноденствия 2019
23 сентября наступает День осеннего равноденствия 2019
Фото: Pixabay

Сегодня, 23 сентября, 266-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 99 дней. Именинники – Андрей, Климент, Павел, Петр. День осеннего равноденствия 2019, а также Международный день жестовых языков (International Day of Sign Languages). В Саудовской Аравии празднуют Национальный день, а в Литве отмечают День памяти жертв геноцида.

"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 23 сентября 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 23 сентября.

Смотрите видео: выходные на 2019 год в Украине и как переносятся рабочие дни

23 сентября: какой праздник и как провести этот день

23 сентября наступает День осеннего равноденствия 2019. В этот период лучше не начинать новые дела. Вместо этого подведите итоги старого и ушедшего, а также уделите время своему здоровью и душевному состоянию. В день равноденствия нельзя ссориться, конфликтовать, ругаться, чтобы не спугнуть свое благополучие, которое природа посылает каждому из нас. А вот ваш негатив способен разрушить магическое настроение праздника.

Кроме этого, 23 сентября по народному календарю – день Петра и Павла Рябинников. Обычно, именно в этот день крестьяне срывали и вешали над крышами рябину, чтобы защитить дом от нечистой силы, а себя и скот -от болезней. Считалось, что ни в коем случае нельзя срывать всю рябину с дерева, нужно обязательно оставить для птиц. Рябину использовали для приготовления лечебных настоев, также готовили из нее квас.

Приметы на 23 сентября

  • Много рябины – к дождливой осени.
  • Мало рябины – осень будет сухой.
  • Северо-западный ветер в этот день обещал суровую зиму.

23 сентября: важные и самые интересные события в Украине и мире

  • 1846 – немецкий астроном Иоганн Готфрид открыл Нептун.
  • 1848 – американец Джон Куртис сделал первую жевательную резинку.
  • 1913 – француз Ролан Гаррос первым перелетел через Средиземное море.
  • 1938 – во время Всемирной ярмарки в Нью-Йорке заложена капсула времени, которую должны вскрыть в 6939 году.
  • 1944 – согласно Люблинскому соглашению началось переселение этнических украинский с Польской республики в украинскою ССР, а поляков – в обратном направлении.
  • 1992 – на американском ядерном полигоне в штате Невада осуществлен последний ядерный взрыв.
  • 2008 – презентация первой версии операционной системы "Android".

Кто родился 23 сентября

  • 63 до н.э. – римский император, в честь которого назван восьмой месяц года, Октавиан Август.
  • 1861 – основатель фирмы "Bosch" Роберт Бош.
  • 1872 – известная украинская оперная певица Соломия Крушельницкая.
  • 1901 – чешский поэт, переводчик и журналист, первый чешский писатель, получивший Нобелевскую премию, Ярослав Сейферт.
  • 1930 – американский певец, основатель стиля соул Рэй Чарльз.
  • 1943 – испанский певец Хулио Иглесиас, который занесен в Книгу рекордов Гиннеса – в 1998 году певец продал более 100 миллионов своих 60-минутных альбомов.
  • 1976 – братья Валерий и Владимир Сидоренко, украинские боксеры, участники Олимпийских игр (Владимир – бронзовый призер).

Ранее мы рассказывали о благоприятных лунных днях в сентябре 2019. Кроме этого, мы писали о выходных днях и праздниках в сентябре 2019 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Осенние праздники 2019: сезонный календарь

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Осеннее равноденствие 2019: что нельзя делать в этот день Осеннее равноденствие 2019: обряды, ритуалы, традиции Осеннее равноденствие 2019: когда произойдет и что означает
видео праздник приметы осеннее равноденствие этот день в истории
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Ученые назвали самую «раковую» пищу
Ученые назвали самую «раковую» пищу
Горе-модницы: купальники, которые не идут никому
Горе-модницы: купальники, которые не идут никому
Посолить капусту в банку: рецепт-находка
Посолить капусту в банку: рецепт-находка
Асмус ушла от Харламова к Криду: в сеть слили скандальные снимки
Асмус ушла от Харламова к Криду: в сеть слили скандальные снимки

Популярные статьи

Вчера, 19:11Психология

Гороскоп на неделю 22-28 сентября для всех знаков зодиака

Вчера, 17:39Шоу-бизнес

"Она ни с кем не общается": у больной Заворотнюк забрали телефон и телевизор

21 сентябряСтиль

Меган Маркл появилась на свадьбе подруги в наряде за 11 тысяч долларов

21 сентябряШоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк перенесла повторную операцию

21 сентябряШоу-бизнес

Правда или ложь: что на самом деле происходит с Анастасией Заворотнюк

21 сентябряШоу-бизнес

Муж Заворотнюк прокомментировал болезнь актрисы – СМИ

21 сентябряEvents

Рождество Пресвятой Богородицы: что ни в коем случае нельзя делать в этот праздник

21 сентябряEvents

Рождество Пресвятой Богородицы: душевные поздравления в прозе, стихах и СМС

21 сентябряFun

21 сентября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

21 сентябряEvents

Рождество Пресвятой Богородицы 2019: дата, история, традиции

20 сентябряFood

Как правильно варить перловку

20 сентябряШоу-бизнес

Роскошная свадьба Кати Гуменюк: подробности и фото

20 сентябряFun

Instagram вводит важный запрет на фото: что теперь нельзя публиковать

20 сентябряШоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк идет на поправку: последние новости о состоянии звезды

20 сентябряFun

Девушка с невероятно длинным языком заработала 100 тысяч долларов: видео

20 сентябряПсихология

Гороскоп на 20 сентября: все знаки зодиака

Новости партнеров

Ксения Собчак будет долго беситься: Виторган показал новую любовь
Ксения Собчак будет долго беситься: Виторган показал новую любовь
Салат «Король в гневе». Рецепт
Салат «Король в гневе». Рецепт
Самые красивые бегуньи: эта девушка
Самые красивые бегуньи: эта девушка "Мерилин в спорте"
Полезные свойства кофе. Причины пить его каждый день
Полезные свойства кофе. Причины пить его каждый день
История любви Екатерины Кухар закончилась порванными штанами
История любви Екатерины Кухар закончилась порванными штанами
Девушка дня. Очаровательная подруга молодого полузащитника Колоса
Девушка дня. Очаровательная подруга молодого полузащитника Колоса
Экзотическая подруга португальского новичка Александрии
Экзотическая подруга португальского новичка Александрии
Самые красивые бегуньи: сногсшибательная Юлия Канакина
Самые красивые бегуньи: сногсшибательная Юлия Канакина