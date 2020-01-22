23 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 23 января в истории

23 января отмечаем день святого Григория Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery

23 января 2020 года – День ручного письма. Православные христиане почитают святого Григория. Именины празднуют Анатолий, Григорий, Макар, Павел и Петр.

"Сегодня" пишет, какой православный праздник отмечают украинцы 23 января 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 23 января.

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День ручного письма. Каждый год 23 января в мире отмечается День почерка, или День ручного письма, который учрежден с целью напомнить всем нам об уникальности ручного письма, о необходимости практиковаться в нем, о неповторимости почерка каждого человека.

Какой праздник 23 января

23 января 2020 года православные христиане почитают святого Григория. Святитель Григорий был защитником православных догматов, отличался великодушием, терпением и миролюбием. Природные явления в этот день указывают, какой будет погода летом. С 23 января хозяева постепенно начинали планировать весенние дела.

Приметы на 23 января

Если на Григория много снега – будет много хлеба

Первая капля в день Григория обещает теплое лето

Если в этот день солнечно и сухо – лето тоже будет засушливым и жарким

На деревьях видно иней – лето будет прохладным и ненастным

Если в этот день дует ветер с юга, то в июне будут часто идти грозы и дожди

Ясная погода предвещает сухое и жаркое лето.

Что можно, а что запрещено делать 23 января

Если на Григория приготовить блюда из мяса, то вы весь год будете счастливыми.

Из дома нельзя выносить мусор, чтобы не вынести счастье

Интересные и важные события в Украине и мире

1556 – землетрясение в Шэньси: погибли примерно 830 тысяч человек. Это самое смертоносное землетрясение в истории.

1849 – в городе Женева, штат Нью-Йорк, впервые в истории США женщине вручили диплом врача. Его обладательницей стала британка Элизабет Блэкуэлл.

1895 – впервые на берег Антарктиды сошли люди – капитан и пассажир норвежского промыслового судна "Антарктик".

1912 – в Гааге подписана Международная опиумная конвенция, первое международное соглашением о контроле наркотических средств.

1942 – принято постановление "Об устройстве детей, оставшихся без родителей".

1950 – Иерусалим провозглашен столицей Израиля.

1960 – Жак Пикар и Дон Уолш на батискафе "Триест" опустились на дно Марианской впадины, достигнув рекордной глубины 10 916 метров.

1964 – в Медицинском центре университета штата Миссисипи двенадцать врачей под руководством доктора Джеймса Харди трансплантировали сердце шимпанзе 64-летнему пациенту. После операции он прожил около месяца, так и не придя в сознание.

2002 – сыграв вничью с украинским гроссмейстером Василием Иванчуком в финальном матче за звание чемпиона мира по версии ФИДЕ, 18-летний украинец Руслан Пономарев из Краматорска досрочно стал чемпионом.

2005 – состоялась инаугурация третьего Президента Украины Виктора Ющенко.

Кто родился 23 января

1734 – Вольфганг фон Кемпелен, австрийский и венгерский изобретатель автоматических машин.

1783 – Фредерик Стендаль, французский писатель ("Красное и черное", "Пармская обитель", "Люсьен Левен").

1870 – Уильям Джордж Морган, американский преподаватель, изобретатель баскетбола.

1897 – Маргарете Шютте-Лихоцки, первая австрийская женщина-архитектор.

1929 – Филарет, патриарх Киевский и всей Руси-Украины.

1968 – Альберт Потапкин, советский и российский рок-музыкант, участник групп "Наутилус Помпилиус", "Агата Кристи", "Ночные снайперы", "Аквариум" и др.

1987 – Лео Комаров, финский и российский хоккеист, чемпион мира.

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