24 апреля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня
Узнайте о самых важных праздниках и событиях 24 апреля в истории
Какой сегодня праздник, 24 апреля? Международный день солидарности молодежи и Всемирный день защиты лабораторных животных. В народном календаре – день Антипа. Именины отмечают Ефим, Иван, Прохор, Николай, Петр и Яков.
Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 24 апреля 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 24 апреля.
- Международный день солидарности молодежи. Главная задача праздника – подчеркнуть высокую цель дружеского объединения народов, укрепить единство наций, сплотить молодежь для решения своих проблем.
- Всемирный день защиты лабораторных животных. В этот день в разных странах проводят различные масштабные просветительские акции и мероприятия, чтобы привлечь внимание общественности к защите животных, обреченных на опыты.
24 апреля 2020 года в народном календаре – день Антипа. Его считают покровителем и целителем, который способен избавить человека от зубной боли и других недугов.
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В народе верят: если в этот день срубить дерево – это привлечет несчастье. 24 апреля принято с особым уважением относиться к растениям.
Приметы на 24 апреля
- Утром небо красное – всю весну будет дождливо и ветрено.
- Если из небольших облаков образуются большие облака и соединяются вместе – ждите сильного ливня.
- Дождь на Антипа – ждите грибного лета.
- Зацвела ива – ждите потепления.
- 1646 – заключена Ужгородская церковная уния.
- 1704 – в Бостоне начала выходить The Boston News-Letter, первая постоянная газета колониального периода США.
- 1800 – президент Джон Адамс основал Библиотеку Конгресса, выделив пять тысяч долларов на закупку книг.
- 1833 – в США запатентована газированная вода.
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- 1900 – вышла основная книга Зигмунда Фрейда "Толкование снов".
- 1938 – на экраны вышла комедия Григория Александрова "Волга, Волга" с Любовью Орловой и Игорем Ильинским в главных ролях.
- 1949 – в Киеве открыли литературно-художественный музей Тараса Шевченко.
- 1970 – Китайская народная Республика запустила свой первый искусственный спутник Земли.
- 1970 – Гамбия стала республикой.
- 1706 – Джованни Мартини, итальянский композитор, учитель Иоганна Кристиана Баха, Моцарта, Глюка.
- 1743 – Эдмунд Картрайт, английский изобретатель механического ткацкого станка.
- 1817 – Жан Шарль де Мариньяк, швейцарский химик, изобретатель иттербия.
- 1845 – Карл Фридрих Георг Шпиттелер, швейцарский писатель, лауреат Нобелевской премии (1919).
- 1928 – Борис Матвеев, советский джазмен, участник оркестра Леонида Утесова.
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- 1934 – Ширли Маклейн, американская актриса, обладательница "Оскара" и других кинопремий. Среди значительных актерских работ – "Моя гейша" (1962), "Милая Чарити" (1969), "Будучи там" (1979), "Мадам Сузацка" (1988), "Стальные магнолии" (1989), "Открытки с края бездны" (1990).
- 1942 – Барбра Стрейзанд, американская певица и актриса, обладательница двух "Оскаров" ("Чокнутые", "Знакомство с Факерами", "Знакомство с Факерами 2").
- 1988 — Юлианна Караулова, российская эстрадная певица и телеведущая.
Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в апреле 2020 года в Украине.
Все подробности в спецтеме Весна 2020: календарь праздников и выходных дней
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