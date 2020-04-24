24 апреля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 24 апреля в истории

Какой сегодня праздник, 24 апреля? Международный день солидарности молодежи и Всемирный день защиты лабораторных животных. В народном календаре – день Антипа. Именины отмечают Ефим, Иван, Прохор, Николай, Петр и Яков.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 24 апреля 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 24 апреля.

Международный день солидарности молодежи. Главная задача праздника – подчеркнуть высокую цель дружеского объединения народов, укрепить единство наций, сплотить молодежь для решения своих проблем.

24 апреля в народном календаре – день Антипа Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery

Всемирный день защиты лабораторных животных. В этот день в разных странах проводят различные масштабные просветительские акции и мероприятия, чтобы привлечь внимание общественности к защите животных, обреченных на опыты.

Какой сегодня праздник 24 апреля

24 апреля 2020 года в народном календаре – день Антипа. Его считают покровителем и целителем, который способен избавить человека от зубной боли и других недугов.

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В народе верят: если в этот день срубить дерево – это привлечет несчастье. 24 апреля принято с особым уважением относиться к растениям.

Приметы на 24 апреля

Утром небо красное – всю весну будет дождливо и ветрено.

Если из небольших облаков образуются большие облака и соединяются вместе – ждите сильного ливня.

Дождь на Антипа – ждите грибного лета.

Зацвела ива – ждите потепления.

Интересные и важные события в Украине и мире

1646 – заключена Ужгородская церковная уния.

1704 – в Бостоне начала выходить The Boston News-Letter, первая постоянная газета колониального периода США.

1800 – президент Джон Адамс основал Библиотеку Конгресса, выделив пять тысяч долларов на закупку книг.

1833 – в США запатентована газированная вода.

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1900 – вышла основная книга Зигмунда Фрейда "Толкование снов".

1938 – на экраны вышла комедия Григория Александрова "Волга, Волга" с Любовью Орловой и Игорем Ильинским в главных ролях.

1949 – в Киеве открыли литературно-художественный музей Тараса Шевченко.

1970 – Китайская народная Республика запустила свой первый искусственный спутник Земли.

1970 – Гамбия стала республикой.

Кто родился 24 апреля

1706 – Джованни Мартини, итальянский композитор, учитель Иоганна Кристиана Баха, Моцарта, Глюка.

1743 – Эдмунд Картрайт, английский изобретатель механического ткацкого станка.

1817 – Жан Шарль де Мариньяк, швейцарский химик, изобретатель иттербия.

1845 – Карл Фридрих Георг Шпиттелер, швейцарский писатель, лауреат Нобелевской премии (1919).

1928 – Борис Матвеев, советский джазмен, участник оркестра Леонида Утесова.

1934 – Ширли Маклейн, американская актриса, обладательница "Оскара" и других кинопремий. Среди значительных актерских работ – "Моя гейша" (1962), "Милая Чарити" (1969), "Будучи там" (1979), "Мадам Сузацка" (1988), "Стальные магнолии" (1989), "Открытки с края бездны" (1990).

1942 – Барбра Стрейзанд, американская певица и актриса, обладательница двух "Оскаров" ("Чокнутые", "Знакомство с Факерами", "Знакомство с Факерами 2").

1988 — Юлианна Караулова, российская эстрадная певица и телеведущая.

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в апреле 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Весна 2020: календарь праздников и выходных дней

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