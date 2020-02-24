24 февраля: какой праздник, приметы дня и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 24 февраля в истории

24 февраля – Масленица 2020, День независимости Эстонии и День флага Мексики. Православные христиане отмечают День святого Власия Севастийского. Именины празднуют: Всеволод, Гавриил, Георгий, Дмитрий и Захар.

Сайт "Сегодня" пишет, какой православный праздник у украинцев 24 февраля 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 24 февраля.

24 февраля – День святого Власия Севастийского Фото: instagram.com/nataly.likebooks

Масленица 2020 – древний славянский праздник с многочисленными обычаями. Отмечается в течение недели перед Великим постом. Масленица в 2020 году отмечается с 24 февраля по 1 марта.

24 февраля: какой праздник

24 февраля 2020 года почитается память христианского святого Власия Севастийского (Велеса). Святой был благочестивым, лечил людей и совершал чудеса. На Власия запрещено было работать, чтобы не навлечь беду на свою семью. Люди устраивали гуляния, ходили друг к другу в гости. Морозы на Власия считаются последними.

Велесовские морозы – самые сильные, однако они пройдут и зима скоро завершится. Обычно, в последние зимние дни наблюдалась сильная метель.

Народные приметы на 24 февраля

Если много длинных сосулек, то весна поздняя будет.

Наступила оттепель в этот день – морозов больше не будет.

Если в этот день много снега, то вскоре наступит весна и в мае будет много зелени.

Гром – к сильным ветрам.

Что нельзя делать 24 февраля

В этот день категорически запрещены ссоры в семье.

Не рекомендуется в этот день находиться в неубранном доме.

Что можно делать 24 февраля

В этот день следует молиться Власию о здоровье домашних животных и приплоде.

Интересные и важные события в Украине и мире

1466 – в Брюгге (Бельгия) состоялась первая из известных лотерей, организатором которой была вдова фламандского живописца Яна ван Эйка.

1852 – писатель Николай Гоголь сжег второй том своей поэмы "Мертвые души".

1902 – в Великобритании доктор Ланчестер запатентовал проект дискового тормоза.

1918 – провозглашена независимость Эстонии.

1942 – первый выход в радиоэфир радиостанции "Голос Америки".

1942 – Украина присоединилась к Европейской культурной конвенции.

2004 – Виталий Калоев убил авиадиспетчера Питера Нильсена, которого считал виновным в авиакатастрофе над Боденским озером.

Кто родился 24 февраля

1836 – Уинслоу Хомер, художник и график, один из основоположников американской реалистической живописи.

1887 – Бора Костич, югославский шахматист, международный гроссмейстер.

1911 – Влодзимеж Речек, польский спортивный и политический деятель, деятель международного олимпийского движения.

1930 – Григорий Чапкис, украинский танцор и хореограф, лауреат международных конкурсов, народный артист Украины.

1955 – Стив Джобс, американский предприниматель, изобретатель и промышленный дизайнер. Один из основателей, председатель совета директоров и CEO корпорации Apple. Один из основателей и CEO киностудии Pixar.

1977 – Флойд Мэйвезер-младший, непобежденный американский боксер-профессионал.

1981 – Ллейтон Хьюитт, австралийский теннисист, неоднократный победитель турниров "Большого шлема".

Смотрите видео о выходных 2020 в Украине:

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