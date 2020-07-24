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24 июля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Сегодня, 05:05

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 24 июля в истории

Какой сегодня праздник, 24 июля? Международный день заботы о себе, День полиции – в Польше, День кадастрового инженера – в России. Святой княгини Ольги – в православном календаре. Ольга Страдница – в народном календаре. Именины празднуют: Ольга и Елена, а также Аркадий, Евфимия, Константин, Лев.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 24 июля 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 24 июля.

24 июля: какой сегодня праздник
24 июля: какой сегодня праздник
Фото: pexels

  • Международный день заботы о себе (International Self-Care Day) – проводится с целью дать людям понять, как заботиться о себе, чтобы быть здоровыми.
  • День полиции – празднует Польша.
  • День кадастрового инженера – отмечается в России.
  • День Симона Боливара – праздник национального героя чтит Эквадор, Боливия и Венесуэла.
  • День детей – отмечается в Вануату.
  • День родителей – празднует Индия.

Какой сегодня праздник

24 июля православная церковь чтит память святой равноапостольной княгини Ольги, во святом крещении Елены, первой из правителей принявшей христианство, благодаря которой Киевская Русь приняла православную веру. Воспоминание чуда великомученицы Евфимии всехвальнoй. Проводится празднование икон Божией Матери Борколабовской, Рудненской Ратьковской, Оковецкой Ржевской.

В народе 24 июля чествуется Ольга Страдница. В этот период стоит самая жаркая погода и грозовая пора. Крестьяне в это время занимались жатвой и уборкой в полях.

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Приметы на 24 июля

  • дождь в этот день обещает хороший улов рыбы.
  • солнечный день – к богатому урожаю зерновых.
  • если стожары сияют ярко, будет удачная страда и урожай.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

  • 971 – между киевским князем Святославом и византийским императором Иоанном Цимисхимом заключен почетный мир.
  • 1790 – во Франции впервые в истории задокументировано падение на Землю метеорита.

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  • 1938 – день рождения растворимого кофе.
  • 1990 – в Киеве у здания горсовета впервые подняли национальный сине-желтый флаг.

Кто родился 24 июля

  • 1783 – Симон Боливар, национальный герой Венесуэлы.
  • 1802 – Александр Дюма, французский писатель, драматург.
  • 1921 – Билли Тейлор, американский джазовый пианист, композитор.
  • 1942 – Ирина Мирошниченко, советская актриса театра и кино.
  • 1969 – Дженнифер Лопес, американская актриса, певица, продюсер.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июле 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Лето-2020: календарь праздников и выходных дней

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