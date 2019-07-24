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24 июля: какой сегодня праздник, приметы дня, что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 24 июля в истории

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:02
24 июля день Ольги
24 июля день Ольги
Фото: Pixabay

Сегодня, 24 июля, 205-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 160 дней. Именинники – Елена (Елена), Ольга. В Украине отмечают День украинского национального флага, в Ванауту празднуют День детей, в Эквадоре – День Симона Боливара, а на Фиджи – День конституции.

"Сегодня" пишут, какой праздник отмечают украинцы 24 июля 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 24 июля.

Смотрите видео: выходные на 2019 год в Украине и как переносятся рабочие дни

24 июля: какой сегодня праздник и как провести этот день

Православная церковь чтит память святой равноапостольной княгини Ольги, во святом крещении Елены, первой из правителей принявшей христианство, благодаря которой Киевская Русь приняла православную веру. Святая Ольга считается покровительницей матерей сыновей и вдов. Последние ей молятся об утешении, а молодые девушки просят удачного замужества.

В этот период стоит самая жаркая погода и грозовая пора. Крестьяне в это время занимались жатвой и уборкой в полях. Считалось, что 24 июля не стоит сидеть дома, поэтому крестьяне массово отправлялись не только косить хлеб, но и собирать грибы и ягоды. На Ольгу как раз приходился время грозовых дождей, поэтому люди спешили собрать сено и убрать рожь.

Приметы на 24 июля

  • Гром гремит на Ольгу – будет хорошо ловиться рыба.
  • Глухой гром 24 июля – к длительной непогоде.
  • Солнечный день 24 июля – будет хороший урожай хлеба.

24 июля: интересные и важные события в истории

1701 – был основан город Детройт.

1901 – Уильям Сидни Портер, осужденный за растрату кассир Остинского банка, вышел на свободу из тюрьмы. За 3 года, проведенных в тюрьме, он снискал себе литературную известность под псевдонимом О’Генри.

1911 – археолог Гаймер Бингем открыл Мачу-Пикчу.

1990 – в Киеве впервые поднят желто-голубой флаг.

1991 – в Киеве начал действовать Союз офицеров Украины.

1991 – в Батурине торжественно открыли памятник Ивану Мазепе.

Кто родился 24 июля

1783 – лидер борьбы испанских колоний за независимость Симон Боливар.

1802 – французский писатель Александр Дюма (отец).

1803 – автор балета "Жизель", композитор Адольф Шарль Адам.

1897 – первая женщина-пилот, которая перелетела через Атлантический океан, Амелия Эрхарт.

1943 – советская спортсменка Людмила Брагина.

1945 – украинский актер Владимир Мазур.

1960 – советский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Быков.

1963 – украинская поэтесса Лилия Золотоноша.

1969 – американская певица и актриса Дженнифер Лопес.

Ранее "Сегодня" опубликовали календарь выходных дней и праздников в июле 2019 года в Украине.

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Источник: Сегодня
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