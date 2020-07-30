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24-летний мужчина "увидел себя" на снимке столетней давности

Сегодня, 05:55

Майкла Коропица из Великобритании многие называют "путешественником во времени"

24-летний Майкл Коропиц из английского города Стокпорт, графство Большой Манчестер, "увидел себя" на фотографии, сделанной в 1905 году. Об этом сообщает британский таблоид The Mirror.

По словам Майкла, снимок, на которой изображен очень похожий на него юноша со своей молодой женой, ему прислали друзья.

"Я был поражен, когда понял, что это не я. У нас одна и та же прическа, овал лица, форма носа и стиль в одежде", – признался Коропиц.

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Британец долго искал информацию о снимке в Сети и пришел к выводу, что он действительно был сделан в 1905 году.

"Обожаю Викторианскую эпоху – из-за этого многие зовут меня "путешественником во времени", а я теперь и не знаю, как реагировать", – отметил британец.

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Ранее "Сегодня" писали о 76-летней Сильвии Хау из британского города Саксмандем, графство Саффолк, которая внимательно рассмотрела старое фото с индейцами чероки XIX века и обнаружила своего двойника.

Смотрите видео: известные звездные двойники

Напомним, 29-летний Эзли Йозоф на свадьбе у приятеля в малайзийском штате Селангор внезапно встретил своего "клона". Двойники были одинаково одеты, пришли на свадьбу в красных поло, носили очки с черной оправой, и оба оказались лысыми.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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