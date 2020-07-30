24-летний мужчина "увидел себя" на снимке столетней давности

Майкла Коропица из Великобритании многие называют "путешественником во времени"

24-летний Майкл Коропиц из английского города Стокпорт, графство Большой Манчестер, "увидел себя" на фотографии, сделанной в 1905 году. Об этом сообщает британский таблоид The Mirror.

По словам Майкла, снимок, на которой изображен очень похожий на него юноша со своей молодой женой, ему прислали друзья.

"Я был поражен, когда понял, что это не я. У нас одна и та же прическа, овал лица, форма носа и стиль в одежде", – признался Коропиц.

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Британец долго искал информацию о снимке в Сети и пришел к выводу, что он действительно был сделан в 1905 году.

"Обожаю Викторианскую эпоху – из-за этого многие зовут меня "путешественником во времени", а я теперь и не знаю, как реагировать", – отметил британец.

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