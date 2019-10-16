24-летняя девушка из-за редкой болезни лишилась волос: фото

Американка поддерживает всех с аналогичной проблемой и рассказывает о жизни с таким диагнозом

Эбби Эндрю Фото: facebook.com/abbyandrewYT

Страдающая облысением 24-летняя Эбби Эндрю из американского города Нью-Йорк выложила пост на своей странице в Facebook, в котором откровенно рассказала о своей болезни. Об этом сообщает The Sun.

Девушка начала терять волосы, когда ей было два года. Тогда ей поставили диагноз очаговая алопеция. По мере взросления Эндрю начала носить парик. А когда у нее появился парень, девушка решила не снимать парик даже во время сна.

Эбби Эндрю Фото: facebook.com/abbyandrewYT

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Однажды она решила признаться не только ему, но и всему окружению. Американка выложила пост на и призналась в том, что у нее алопеция.

Девушка сказала, что парень увидел ее фотографию без парика и это его не отпугнуло. Эбби удивилась тому, что многим людям все равно на то, что у нее нет волос. "Жизнь слишком коротка, чтобы беспокоиться о волосах", – пишет американка в сети. Теперь она поддерживает всех с аналогичной проблемой и рассказывает о жизни с таким диагнозом на своих страницах в соцсетях.

Ранее сайт "Сегодня" писал, как загадочная болезнь превратила девушку в инопланетянку. Кроме этого, мы рассказывали, как у 28-летней Рут Хаслам из британского города Лидс диагностировали редкое заболевание – синдром запертого человека.

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