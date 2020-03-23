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24 марта: какой праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 24 марта в истории

Владимир Грисюк
Сегодня, 18:22

Какой праздник 24 марта 2020 года? Всемирный день борьбы с туберкулезом. В народном календаре 24 марта – Софрония и Ефима. Именины празднуют: Василий, Георгий, Ефим и Иван.

Сайт "Сегодня" пишет, какой православный праздник у украинцев 24 марта 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 24 марта.

24 марта – день Софрония и Ефима
24 марта – день Софрония и Ефима
Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery

  • Всемирный день борьбы с туберкулезом – отмечают с 1982 года, когда исполнилось 100-летие со дня открытия возбудителя туберкулеза – палочки Коха. Цель праздника – рассказать общественности об этом заболевании и предупредить о своевременном обращении к врачу. Символ Дня борьбы с туберкулезом – белая ромашка как знак здорового дыхания.

Какой праздник 24 марта: что нельзя делать

В народном календаре 24 марта – Софрония и Ефима. Этот день называли "птичьим" – считалось, что именно 24 марта перелетные птицы возвращаются из теплых краев.

Существовал целый ряд интересных примет, связанных с "птичьим" днем. Например, если 24 марта повезет услышать кукушку, то надо брякнуть деньгами в кармане или кошельком. Это поможет привлечь удачу и достаток. Талая вода, по убеждению людей, имела 24 марта целебные свойства, знахари ее собирали и использовали для лечения.

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В этот день стоит избегать любых хирургических вмешательств, а также перенесите пломбирование зубов на другой день, ибо результат может быть неудачным.

Приметы на 24 марта

  • Порывистый и холодный ветер в этот день – весна будет прохладной.
  • В марте часто идет дождь – год будет неурожайный.
  • Все птицы прилетели практически в одно и то же время – на похолодание.

Смотрите видео о выходных 2020 года в Украине:

  • Журавли низко пролетают над землей – ждите дождь.
  • Увидеть ласточку в этот день – к несчастью.
  • Грачи и дикие утки одновременно прилетели – будет теплая погода.
  • Лебеди сидят на прудах – ждите тепла.

Интересные и важные события в Украине и мире

  • 1802 – английский изобретатель Ричард Тревитик получил первый патент на паровоз.
  • 1882 – в Берлине немецкий ученый Роберт Кох открыл возбудителя туберкулеза. Через год он обнаружил и возбудителя холеры. В 1905 году ученому присудили Нобелевскую премию по физиологии и медицине.
  • 1898 – продан первый американский автомобиль. Модель "Уинтон" за 1000 долларов приобрел горный инженер Роберт Эллисон.
  • 1918 – Центральная Рада провозгласила украинский язык государственным.
  • 1933 – Гитлер провозгласил Германию Третьим рейхом. Новая империя, по его мнению, была наследницей Священной Римской империи и должна была просуществовать тысячу лет.
  • 1955 – в США установили первую морскую нефтяную вышку.
  • 1972 – состоялась премьера фильма "Крестный отец", который стал одним из лучших шедевров мирового кинематографа.
  • 1989 – во Львове состоялась первая политическая забастовка в Украине.
  • 2001 – Владимир Кличко выиграл техническим нокаутом бой против Деррика Джефферсона в Мюнхене.
  • 2003 – взвешена дальняя черная дыра.

Кто родился 24 марта

  • 1834 – Вильям Моррис, английский поэт, социалист ("Вести ниоткуда").
  • 1874 – Гарри Гудини, американский иллюзионист.
  • 1900 – украинский певец Иван Козловский.
  • 1945 – Кертис Хэнсон, американский кинорежиссер, продюсер, сценарист, лауреат премии "Оскар" ("Дикая река", "8-я миля").
  • 1954 – Александр Серов, певец, композитор.
  • 1956 – Стив Баллмер, президент корпорации Microsoft.
  • 1963 – Вадим Тищенко, украинский футбольный тренер ("Днепр" из Днепра, "Кривбасс-2" из Кривого Рога). Олимпийский чемпион 1988 года.
  • 1965 – Питер Джейкобсон, американский актер. Наиболее известен по роли доктора Криса Тауба в телесериале "Доктор Хаус".
  • 1973 – Джим Парсонс, американский актер ("Отряд супергероев", "Скрытые фигуры").
  • 1973 – Андрей Мерзликин, актер театра и кино, кинорежиссер ("Бумер", "Курсанты", "Штрафбат", "Жмурки").
  • 1977 – Джессика Честейн, американская киноактриса ("Мама", "Интерстеллар", "Марсианин").
  • 1979 – Виктор Бронюк, украинский музыкант, автор песен, лидер группы "ТІК".
  • 1979 – украинская певица Гайтана.
  • 1982 – Александр Педан, украинский шоумен, телеведущий, резидент Comedy Club Ukraine.

Ранее мы публиковали календарь с праздниками и выходными днями 2020 года в Украине. Кроме этого, "Сегодня" писали, когда отмечается Пасха-2020 в Украине.

Все подробности в спецтеме Весна 2020: календарь праздников и выходных дней

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Источник: Сегодня
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