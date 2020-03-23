24 марта: какой праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 24 марта в истории

Какой праздник 24 марта 2020 года? Всемирный день борьбы с туберкулезом. В народном календаре 24 марта – Софрония и Ефима. Именины празднуют: Василий, Георгий, Ефим и Иван.

Сайт "Сегодня" пишет, какой православный праздник у украинцев 24 марта 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 24 марта.

24 марта – день Софрония и Ефима Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery

Всемирный день борьбы с туберкулезом – отмечают с 1982 года, когда исполнилось 100-летие со дня открытия возбудителя туберкулеза – палочки Коха. Цель праздника – рассказать общественности об этом заболевании и предупредить о своевременном обращении к врачу. Символ Дня борьбы с туберкулезом – белая ромашка как знак здорового дыхания.

Какой праздник 24 марта: что нельзя делать

В народном календаре 24 марта – Софрония и Ефима. Этот день называли "птичьим" – считалось, что именно 24 марта перелетные птицы возвращаются из теплых краев.

Существовал целый ряд интересных примет, связанных с "птичьим" днем. Например, если 24 марта повезет услышать кукушку, то надо брякнуть деньгами в кармане или кошельком. Это поможет привлечь удачу и достаток. Талая вода, по убеждению людей, имела 24 марта целебные свойства, знахари ее собирали и использовали для лечения.

В этот день стоит избегать любых хирургических вмешательств, а также перенесите пломбирование зубов на другой день, ибо результат может быть неудачным.

Приметы на 24 марта

Порывистый и холодный ветер в этот день – весна будет прохладной.

В марте часто идет дождь – год будет неурожайный.

Все птицы прилетели практически в одно и то же время – на похолодание.

Смотрите видео о выходных 2020 года в Украине:

Журавли низко пролетают над землей – ждите дождь.

Увидеть ласточку в этот день – к несчастью.

Грачи и дикие утки одновременно прилетели – будет теплая погода.

Лебеди сидят на прудах – ждите тепла.

Интересные и важные события в Украине и мире

1802 – английский изобретатель Ричард Тревитик получил первый патент на паровоз.

1882 – в Берлине немецкий ученый Роберт Кох открыл возбудителя туберкулеза. Через год он обнаружил и возбудителя холеры. В 1905 году ученому присудили Нобелевскую премию по физиологии и медицине.

1898 – продан первый американский автомобиль. Модель "Уинтон" за 1000 долларов приобрел горный инженер Роберт Эллисон.

1918 – Центральная Рада провозгласила украинский язык государственным.

1933 – Гитлер провозгласил Германию Третьим рейхом. Новая империя, по его мнению, была наследницей Священной Римской империи и должна была просуществовать тысячу лет.

1955 – в США установили первую морскую нефтяную вышку.

1972 – состоялась премьера фильма "Крестный отец", который стал одним из лучших шедевров мирового кинематографа.

1989 – во Львове состоялась первая политическая забастовка в Украине.

2001 – Владимир Кличко выиграл техническим нокаутом бой против Деррика Джефферсона в Мюнхене.

2003 – взвешена дальняя черная дыра.

Кто родился 24 марта

1834 – Вильям Моррис, английский поэт, социалист ("Вести ниоткуда").

1874 – Гарри Гудини, американский иллюзионист.

1900 – украинский певец Иван Козловский.

1945 – Кертис Хэнсон, американский кинорежиссер, продюсер, сценарист, лауреат премии "Оскар" ("Дикая река", "8-я миля").

1954 – Александр Серов, певец, композитор.

1956 – Стив Баллмер, президент корпорации Microsoft.

1963 – Вадим Тищенко, украинский футбольный тренер ("Днепр" из Днепра, "Кривбасс-2" из Кривого Рога). Олимпийский чемпион 1988 года.

1965 – Питер Джейкобсон, американский актер. Наиболее известен по роли доктора Криса Тауба в телесериале "Доктор Хаус".

1973 – Джим Парсонс, американский актер ("Отряд супергероев", "Скрытые фигуры").

1973 – Андрей Мерзликин, актер театра и кино, кинорежиссер ("Бумер", "Курсанты", "Штрафбат", "Жмурки").

1977 – Джессика Честейн, американская киноактриса ("Мама", "Интерстеллар", "Марсианин").

1979 – Виктор Бронюк, украинский музыкант, автор песен, лидер группы "ТІК".

1979 – украинская певица Гайтана.

1982 – Александр Педан, украинский шоумен, телеведущий, резидент Comedy Club Ukraine.

Ранее мы публиковали календарь с праздниками и выходными днями 2020 года в Украине. Кроме этого, "Сегодня" писали, когда отмечается Пасха-2020 в Украине.

Все подробности в спецтеме Весна 2020: календарь праздников и выходных дней

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