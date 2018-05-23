24 мая: какой сегодня праздник и приметы дня
Узнайте о самых важных праздниках и событиях 24 мая в истории
Сегодня 144-й день года по Григорианскому календарю – до окончания года остался 221 день. Именинники – Иосиф (Иосиф, Осип), Кирилл, Мефодий, Никодим, Софрон. В Украине отмечают День славянской письменности и культуры, в Эритрее – День независимости, в Эквадоре – День Пичинча (День независимости от Испании).
Народные приметы на 24 мая
- Если в этот день туман, который образовался с вечера, стелется по земле и не заканчивается с восходом солнца, то вскоре будет буря.
- Дождливая погода 24 мая – примета того, что летом тоже будет много осадков.
- Багряный восход – ждите грозового лета.
- Красный восход 24 мая – будет много гроз и пожаров летом.
Интересные события в истории 24 мая
1844 год – телеграфом Морзе отправлена первая телеграмма из Вашингтона в Балтимор.
В 1883 году в Нью-Йорке открыто Бруклинский мост.
1899 год – в Бостоне открылся первый в Америке (и, очевидно, в мире) автогараж и автомастерская.
1900-й – в Санкт-Петербурге с участием царя Николая II спустили на воду крейсер "Аврора".
В 1956-м швейцарском городе Лугано прошел первый конкурс "Евровидение".
В 1964-м произошла крупнейшая в истории драка на футбольном матче.
В 2003 году Украина дебютировала на 48-й конкурсе "Евровидение", который состоялся в Риге. Александр Пономарев с песней "Аста ла виста" занял 14-е место.
Кто родился 24 мая
В 1881-м – Александр Богомолец, выдающийся украинский и советский врач-патофизиолог, президент Академии наук Украины в 1930-1946 годах.
1905 год – родился Михаил Шолохов, русский советский писатель ("Тихий Дон", "Поднятая целина").
1912 год – Михаил Стельмах, украинский писатель ("Хлеб и соль", "Кровь людская – не водица", "Большая родня", "Правда и ложь").
В 1964 году родился Олег Скрипка, украинский рок-музыкант (группа "ВВ"), организатор этно-проектов и фестивалей.
24 мая 1973-го родилась Руслана Лыжичко, украинская певица, победительница "Евровидения-2004".
Напомним, какого числа Троица в 2018 году.