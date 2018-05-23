24 мая: какой сегодня праздник и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 24 мая в истории

Сегодня - 24 мая. Фото: pixabay

Сегодня 144-й день года по Григорианскому календарю – до окончания года остался 221 день. Именинники – Иосиф (Иосиф, Осип), Кирилл, Мефодий, Никодим, Софрон. В Украине отмечают День славянской письменности и культуры, в Эритрее – День независимости, в Эквадоре – День Пичинча (День независимости от Испании).

Народные приметы на 24 мая

Если в этот день туман, который образовался с вечера, стелется по земле и не заканчивается с восходом солнца, то вскоре будет буря.

Дождливая погода 24 мая – примета того, что летом тоже будет много осадков.

Багряный восход – ждите грозового лета.

Красный восход 24 мая – будет много гроз и пожаров летом.

Интересные события в истории 24 мая

1844 год – телеграфом Морзе отправлена первая телеграмма из Вашингтона в Балтимор.

В 1883 году в Нью-Йорке открыто Бруклинский мост.

1899 год – в Бостоне открылся первый в Америке (и, очевидно, в мире) автогараж и автомастерская.

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1900-й – в Санкт-Петербурге с участием царя Николая II спустили на воду крейсер "Аврора".

В 1956-м швейцарском городе Лугано прошел первый конкурс "Евровидение".

В 1964-м произошла крупнейшая в истории драка на футбольном матче.

В 2003 году Украина дебютировала на 48-й конкурсе "Евровидение", который состоялся в Риге. Александр Пономарев с песней "Аста ла виста" занял 14-е место.

Кто родился 24 мая

В 1881-м – Александр Богомолец, выдающийся украинский и советский врач-патофизиолог, президент Академии наук Украины в 1930-1946 годах.

1905 год – родился Михаил Шолохов, русский советский писатель ("Тихий Дон", "Поднятая целина").

1912 год – Михаил Стельмах, украинский писатель ("Хлеб и соль", "Кровь людская – не водица", "Большая родня", "Правда и ложь").

В 1964 году родился Олег Скрипка, украинский рок-музыкант (группа "ВВ"), организатор этно-проектов и фестивалей.

24 мая 1973-го родилась Руслана Лыжичко, украинская певица, победительница "Евровидения-2004".

Напомним, какого числа Троица в 2018 году.