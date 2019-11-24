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24 ноября: какой сегодня праздник, как провести день и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 24 ноября в истории

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:25
24 ноября отмечается день Федора Студита или Санниця Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery
24 ноября отмечается день Федора Студита или Санниця
Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery

Сегодня, 24 ноября, 328-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 37 дней. Именинники – Викентий, Виктор, Виктория, Максим, Александр, Степан, Степанида, Федор. В США – День завоевания друзей и оказания влияния на людей. Этот праздник отмечается ежегодно в день рождения известного американского психолога и писателя Дейла Карнеги. В Демократической Республике Конго – День революции, в Западном Самоа – День женщин, в России – День матери.

"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 24 ноября 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 24 ноября.

Смотрите видео: выходные на 2019 год в Украине и как переносятся рабочие дни

Какой праздник 24 ноября, как провести день

24 ноября по народному календарю – Федора Студита или Санница. Обычно этот день был очень холодным и ветреным. Говорили, что Федор студит землю. Именно 24 ноября уже устанавливался санный путь, поэтому крестьяне отправлялись на ярмарки и рынки, чтобы продать свой товар.

Приметы на 24 ноября

  • Идет снег 24 ноября – 4 декабря будет оттепель.
  • Теплая погода на Студита – зима будет теплой.
  • Солнечная погода на Федора – к похолоданию.

Интересные и важные события в Украине и мире 24 ноября

  • 1642 – открытие Тасмановых островов, которые и сейчас носят название открывателя – голландца Абеля Тасмана.
  • 1859 – выход в свет первого тиража книги Чарльза Дарвина "Происхождение видов путем естественного отбора, или Сохранение благоприятствуемых пород в борьбе за жизнь".
  • 1963 – смертельное ранение при перевозке в другую тюрьму Ли Харви Освальда, единственного подозреваемого в убийстве президента США Джона Кеннеди.
  • 1994 – в Украине начала свою деятельность миссия ОБСЕ.
  • 2015 – сирийские повстанцы подбили российский вертолет в Сирии возле Латакии, заставив его произвести аварийную посадку.

Кто родился 24 ноября

  • 1632 – Бенедикт Спиноза, нидерландский философ, один из самых знаменитых пантеистов.
  • 1729 – Александр Васильевич Суворов, российский полководец, фельдмаршал.
  • 1826 – Лоренцини Карло, итальянский журналист и писатель, знаменитый под псевдонимом Карло Коллоди, автор сказки "Пиноккио".
  • 1888 – Дэйл Карнеги, американский психолог, педагог, писатель.
  • 1954 – Эмир Кустурица, югославский и сербский кинорежиссер, обладатель двух "Золотых пальмовых ветвей" Каннского кинофестиваля.
  • 1960 – Армен Григорян, лидер рок-группы "Крематорий".

Ранее "Сегодня" писали о выходных днях и праздниках в ноябре 2019 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Осенние праздники 2019: сезонный календарь

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Источник: Сегодня
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