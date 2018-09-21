24 сентября: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 24 сентября в истории

Сегодня – 24 сентября. Фото: pixabay

Сегодня 267-й день года по григорианскому календарю – до окончания года осталось 98 дней. Именинники – Герман, Дмитрий, Ия, Сергей, Федор. В Гвинее-Бисау празднуют День независимости, а в Тринидаде и Тобаго – День республики.

Сайт Сегодня.Lifestyle пишет, какой православный праздник отмечают украинцы 24 сентября 2018 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 24 сентября.

Важные и интересные события в Украине и мире 24 сентября

В 1852 году в Париже французский инженер Анри Жирафф совершил первый в мире полет на дирижабле собственной конструкции, на котором был установлен паровой двигатель.

В 1869 году на американском рынке произошла паника из-за массовой скупке золотых слитков двумя бизнесменами ("черная пятница").

1960-й – в США на воду спущен первый в мире атомный авианосец "Энтерпрайз".

1970 года советская космическая станция "Луна 16" вернулась на Землю, завершив первый в мире беспилотный полет на Луну.

1998 год – в Париже французские врачи провели первую в мире операцию по трансплантации руки человека.

1999-й – в Лондоне на Бейкер-стрит открыт трехметровый бронзовый памятник Шерлоку Холмсу.

Кто родился 24 сентября

В 1501-м году – Джироламо Кардано, итальянский физик, математик, философ. Изобретатель карданного механизма, автор формулы для решения кубических уравнений.

1739-й год – Григорий Потемкин, российский государственный деятель.

1898 год – Говард Уолтер Флори, австралийский медик. Вместе с Эрнстом Чейном получил очищенный пенициллин и первым применил его для лечения человека.

Народные приметы и что нельзя делать

Если 24 сентября снова пчелы летать стали – осень будет долгой.

Нельзя начинать никаких дел на Федору – плохая примета.

Если человек родился в день 24 сентября, то в качестве талисманов ему подходят такие камни, как оливин и аквамарин

Православный праздник 24 сентября

В православной церкви 24 сентября почитается память святой Федоры Александрийской, которая, согласно историческим данным, жила в V веке.

Напомним, что второй Спас – яблочный – мы отметили 19 августа, а третий Спас – ореховый или хлебный – 29 августа. Кроме этого, 24 августа украинцы отпраздновали День Независимости Украины.

Смотрите видео, как в Украине праздновали Медовый Спас-2018: