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24 января: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

24 января православные христиане отмечают Федосеев день

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:01
Сегодня - 24 января 2019 года Фото: pexels
Сегодня - 24 января 2019 года
Фото: pexels

Сегодня 24-й день года по григорианскому календарю. До окончания года остался 341 день. Именинники – Виталий, Владимир, Иосиф, Николай, Михаил, Федот, Степан (Стефан), Терентий, Федор и Феодосий. В Украине отмечают День работников архивных учреждений, а в Того – День экономического освобождения.

Сайт Сегодня.Lifestyle пишет, какой православный праздник отмечают украинцы 24 января 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 24 января.

Интересные и важные события в Украине и мире 24 января

1848 – в Северной Калифорнии Джеймс Маршалл нашел большой золотой слиток, что дало толчок к возникновению явления, которое через год стало называться "золотой лихорадкой".

1895 – установлен неофициальный рекорд скорости на мотоцикле. В Ормонд-Бич (штат Флорида) Гленн Кертис, инженер, который занимался разработкой мотоциклетных двигателей, установил неофициальный рекорд скорости – 136.29 миль/ч (около 220 км/ч).

1984 – в США в продаже по цене 2495 долларов за штуку появились первые компьютеры "Макинтош".

2010 – фантастический боевик "Аватар" Джеймса Кэмерона, снятый в формате 3D, стал самым кассовым фильмом в истории. В этот день по показателям бокс-офиса он обогнал "Титаник", который имел кассу 184,3 млрд. долларов.

Кто родился 24 января

76 год - Адриан – римский император (117-138 годы), за время правления которого Рим превратился в мировую столицу.

1776 – родился Эрнст Теодор Амадей Гофман – немецкий писатель, художник, композитор. Автор первой немецкой романтической оперы ("Ундина").

1960 – родилась Настасья Кински – американская актриса ("Не говори ничего", "Американская рапсодия", "Крестная мать", "Париж-Техас").

1968 – Мэри Лу Реттон – американская гимнастка, чемпионка Олимпийских игр (1984 год); первая американка, выигравшая олимпийскую медаль по спортивной гимнастике в индивидуальном разряде.

Какой православный праздник 24 января 2019 года

24 января – день Федосея-Весняка. В этот день внимательно присматривались к погоде, чтобы предсказать, какой будет осень, когда придет весна, можно ли ожидать богатого урожая. Особенное внимание обращали на поведение животных.

Народные приметы на 24 января, что нельзя делать

  • Считалось, какая погода на Федосея, таким и будет весь ноябрь.
  • Если погода была теплой, значит, весна наступит рано. Говорили: "На Федосея тепло – дело на раннюю весну пошло".
  • Также теплый Федосеев день предсказывает обильные дожди весной.
  • Сильная оттепель 24 января означает, что весна будет очень короткой. Говорили: "Если в январе – март, то в марте января жди".
  • Сильная стужа – нечисть развлекается. Злых духов выгоняли из домов во время Святок, а потому, считалось, что сейчас, 24 января, они собрались вместе и безобразничают.
  • Если утром идет снег, то вечером ударит мороз, и холодные дни продлятся долго.
  • Если в лесу слышно эхо – примета того, что будут морозы.
  • Если овцы громко блеют и всем стадом забиваются в угол, то вскоре погода испортится.
  • Мокрая шерсть у овец – быть дождливому году.

Напомним, ранее мы писали про обрезание Господне: история праздника, традиции, что нельзя делать в этот день. Кроме этого, сайт Сегодня.Lifestyle рассказал историю праздника Крещение.

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Источник: Сегодня
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