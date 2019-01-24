24 января: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

24 января православные христиане отмечают Федосеев день

Сегодня - 24 января 2019 года Фото: pexels

Сегодня 24-й день года по григорианскому календарю. До окончания года остался 341 день. Именинники – Виталий, Владимир, Иосиф, Николай, Михаил, Федот, Степан (Стефан), Терентий, Федор и Феодосий. В Украине отмечают День работников архивных учреждений, а в Того – День экономического освобождения.

Сайт Сегодня.Lifestyle пишет, какой православный праздник отмечают украинцы 24 января 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 24 января.

Интересные и важные события в Украине и мире 24 января

1848 – в Северной Калифорнии Джеймс Маршалл нашел большой золотой слиток, что дало толчок к возникновению явления, которое через год стало называться "золотой лихорадкой".

1895 – установлен неофициальный рекорд скорости на мотоцикле. В Ормонд-Бич (штат Флорида) Гленн Кертис, инженер, который занимался разработкой мотоциклетных двигателей, установил неофициальный рекорд скорости – 136.29 миль/ч (около 220 км/ч).

1984 – в США в продаже по цене 2495 долларов за штуку появились первые компьютеры "Макинтош".

2010 – фантастический боевик "Аватар" Джеймса Кэмерона, снятый в формате 3D, стал самым кассовым фильмом в истории. В этот день по показателям бокс-офиса он обогнал "Титаник", который имел кассу 184,3 млрд. долларов.

Кто родился 24 января

76 год - Адриан – римский император (117-138 годы), за время правления которого Рим превратился в мировую столицу.

1776 – родился Эрнст Теодор Амадей Гофман – немецкий писатель, художник, композитор. Автор первой немецкой романтической оперы ("Ундина").

1960 – родилась Настасья Кински – американская актриса ("Не говори ничего", "Американская рапсодия", "Крестная мать", "Париж-Техас").

1968 – Мэри Лу Реттон – американская гимнастка, чемпионка Олимпийских игр (1984 год); первая американка, выигравшая олимпийскую медаль по спортивной гимнастике в индивидуальном разряде.

Какой православный праздник 24 января 2019 года

24 января – день Федосея-Весняка. В этот день внимательно присматривались к погоде, чтобы предсказать, какой будет осень, когда придет весна, можно ли ожидать богатого урожая. Особенное внимание обращали на поведение животных.

Народные приметы на 24 января, что нельзя делать

Считалось, какая погода на Федосея, таким и будет весь ноябрь.

Если погода была теплой, значит, весна наступит рано. Говорили: "На Федосея тепло – дело на раннюю весну пошло".

Также теплый Федосеев день предсказывает обильные дожди весной.

Сильная оттепель 24 января означает, что весна будет очень короткой. Говорили: "Если в январе – март, то в марте января жди".

Сильная стужа – нечисть развлекается. Злых духов выгоняли из домов во время Святок, а потому, считалось, что сейчас, 24 января, они собрались вместе и безобразничают.

Если утром идет снег, то вечером ударит мороз, и холодные дни продлятся долго.

Если в лесу слышно эхо – примета того, что будут морозы.

Если овцы громко блеют и всем стадом забиваются в угол, то вскоре погода испортится.

Мокрая шерсть у овец – быть дождливому году.

Напомним, ранее мы писали про обрезание Господне: история праздника, традиции, что нельзя делать в этот день. Кроме этого, сайт Сегодня.Lifestyle рассказал историю праздника Крещение.