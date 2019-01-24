24 января: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать
24 января православные христиане отмечают Федосеев день
Сегодня 24-й день года по григорианскому календарю. До окончания года остался 341 день. Именинники – Виталий, Владимир, Иосиф, Николай, Михаил, Федот, Степан (Стефан), Терентий, Федор и Феодосий. В Украине отмечают День работников архивных учреждений, а в Того – День экономического освобождения.
Сайт Сегодня.Lifestyle пишет, какой православный праздник отмечают украинцы 24 января 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 24 января.
Интересные и важные события в Украине и мире 24 января
1848 – в Северной Калифорнии Джеймс Маршалл нашел большой золотой слиток, что дало толчок к возникновению явления, которое через год стало называться "золотой лихорадкой".
1895 – установлен неофициальный рекорд скорости на мотоцикле. В Ормонд-Бич (штат Флорида) Гленн Кертис, инженер, который занимался разработкой мотоциклетных двигателей, установил неофициальный рекорд скорости – 136.29 миль/ч (около 220 км/ч).
1984 – в США в продаже по цене 2495 долларов за штуку появились первые компьютеры "Макинтош".
2010 – фантастический боевик "Аватар" Джеймса Кэмерона, снятый в формате 3D, стал самым кассовым фильмом в истории. В этот день по показателям бокс-офиса он обогнал "Титаник", который имел кассу 184,3 млрд. долларов.
Кто родился 24 января
76 год - Адриан – римский император (117-138 годы), за время правления которого Рим превратился в мировую столицу.
1776 – родился Эрнст Теодор Амадей Гофман – немецкий писатель, художник, композитор. Автор первой немецкой романтической оперы ("Ундина").
1960 – родилась Настасья Кински – американская актриса ("Не говори ничего", "Американская рапсодия", "Крестная мать", "Париж-Техас").
1968 – Мэри Лу Реттон – американская гимнастка, чемпионка Олимпийских игр (1984 год); первая американка, выигравшая олимпийскую медаль по спортивной гимнастике в индивидуальном разряде.
Какой православный праздник 24 января 2019 года
24 января – день Федосея-Весняка. В этот день внимательно присматривались к погоде, чтобы предсказать, какой будет осень, когда придет весна, можно ли ожидать богатого урожая. Особенное внимание обращали на поведение животных.
Народные приметы на 24 января, что нельзя делать
- Считалось, какая погода на Федосея, таким и будет весь ноябрь.
- Если погода была теплой, значит, весна наступит рано. Говорили: "На Федосея тепло – дело на раннюю весну пошло".
- Также теплый Федосеев день предсказывает обильные дожди весной.
- Сильная оттепель 24 января означает, что весна будет очень короткой. Говорили: "Если в январе – март, то в марте января жди".
- Сильная стужа – нечисть развлекается. Злых духов выгоняли из домов во время Святок, а потому, считалось, что сейчас, 24 января, они собрались вместе и безобразничают.
- Если утром идет снег, то вечером ударит мороз, и холодные дни продлятся долго.
- Если в лесу слышно эхо – примета того, что будут морозы.
- Если овцы громко блеют и всем стадом забиваются в угол, то вскоре погода испортится.
- Мокрая шерсть у овец – быть дождливому году.
Напомним, ранее мы писали про обрезание Господне: история праздника, традиции, что нельзя делать в этот день. Кроме этого, сайт Сегодня.Lifestyle рассказал историю праздника Крещение.