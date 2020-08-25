25 августа: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 25 августа в истории

Какой сегодня праздник, 25 августа? Праздник влюбленных в Китае, День солдата в Бразилии, День независимости Уругвая, День освобождения во Франции, День рождения консервной банки. День мучеников Фотия и Аникиты – в православном календаре. Фотя Поветенный – в народном календаре. Именины празднуют: Александр, Алексей, Антон, Аркадий, Василий, Вячеслав, Дмитрий, Ефим, Иван, Илья, Леонид, Михаил, Николай, Петр, Сергей, Степан, Федор, Яков.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 25 августа 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 25 августа.

25 августа: какой сегодня праздник Фото: Pexels

Ци Си или праздник влюбленных в Китае ежегодно приходится на 7-й день 7-го месяца по традиционному Лунному календарю, а потому еще именуется Фестиваль двойной семерки.

в Китае ежегодно приходится на 7-й день 7-го месяца по традиционному Лунному календарю, а потому еще именуется Фестиваль двойной семерки. День солдата в Бразилии (Soldier's Day) – праздник отмечается в день рождения главнокомандующего армии Бразилии, маршала Луиса Альвеса де Лима э Сильва.

– праздник отмечается в день рождения главнокомандующего армии Бразилии, маршала Луиса Альвеса де Лима э Сильва. День освобождения во Франции – отмечается 25 августа в честь освобождения Парижа от фашистских захватчиков в 1944 году.

– отмечается 25 августа в честь освобождения Парижа от фашистских захватчиков в 1944 году. День рождения консервной банки – в честь изобретения нового способа консервации продуктов.

Какой сегодня праздник

25 августа православная церковь чтит память мучеников Фотия и Аникиты и многих с ними. Они были преданы страшной казни, которая им не повредила, и это подтолкнуло много язычников к утверждению в истинной вере во Христа.

В народе 25 августа чествуется Фотя Поветенный. В этот день люди наводили порядки в хозпостройках.

Приметы на 25 августа

теплая погода – к урожаю белых грибов;

дождь на Фотю сокращает бабье лето;

ранний иней обещает богатый урожай озимых.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

1604 – Лжедмитрий I с польско-украинским войском начал поход на Москву.

1609 – Галилео Галилей продемонстрировал телескоп.

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1810 – в Англии запатентован способ консервации продуктов в жестянках.

1942 – в ходе Второй мировой войны гитлеровцы уничтожили гетто в Меречевщине и Коссово.

Кто родился 25 августа

1530 – Иван Грозный, первый русский царь.

1819 – Алан Пинкертон, американский сыщик, основатель первого детективного агентства.

1924 – Павло Загребельный, украинский советский писатель.

1930 – Георгий Данелия, советский кинорежиссер, сценарист.

1930 – Шон Коннери, американский актер театра и кино.

1942 – Маргарита Терехова, советская и российская актриса театра и кино.

1970 – Клаудиа Шиффер, немецкая модель, актриса, общественный деятель.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в августе 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Лето-2020: календарь праздников и выходных дней

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