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25 февраля: какой праздник, приметы дня и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 25 февраля в истории

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:14

25 февраля – День инженерно-авиационной службы авиации ВСУ. Православные христиане отмечают День обретения Иверской иконы Божьей Матери. По народному календарю 25 февраля – День Алексея. Именины празднуют Алексей, Евгений и Мария.

Сайт "Сегодня" пишет, какой православный праздник у украинцев 25 февраля 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 25 февраля.

25 февраля – День Алексея
25 февраля – День Алексея
Фото: instagram.com/nataly.likebooks

  • День инженерно-авиационной службы авиации ВСУ. Этот праздник появился в 2010 году по приказу министра обороны Михаила Ежеля. Главная задача этого дня – напомнить всем о важности и престиже инженерно-авиационной профессии.

25 февраля: какой праздник

По народному календарю 25 февраля – Алексея. Этот день называли "рыбным", ведь в этот день на ужин обязательно нужно подавать пирожки с начинкой из рыбы.

На Алексея хозяева закаляли зерно – выносили его на мороз, потом заносили в теплое место. Это обещало дать хороший урожай. Хозяйки, в свою очередь, закаляли пряжу. Женщины клали ее в снег, чтобы работа по дому давалась легко, а одежда, сшитая из нее, служила долго.

Народные приметы на 25 февраля

  • Метель на Алексея предвещала холодную весну.
  • Мороз 25 февраля – весна будет теплой и ранней.
  • Туманы 25 февраля обещали дождливое лето.
  • Сосульки висят длинные – можно рассчитывать на хороший урожай овощей.
  • Ручьи потекли – примета к тому, что рыба будет хорошо ловиться.
  • Холодный день – весна наступит рано и будет теплой.
  • На Алексея иногда снятся вещие сны, и на них стоит обратить особое внимание.
  • Нельзя начинать новые дела или планировать поездки – все это, по приметам, приведет к неудачам.

Что можно делать 25 февраля

  • Если человек чего-то очень сильно испугался, то в этот день у знахарей можно лечить испуг.

Что нельзя делать 25 февраля

  • Нельзя начинать новые дела или планировать поездки – это приведет к неудачам.

Интересные и важные события в Украине и мире

  • 1573 – Иван Федорович основал типографию во Львове.
  • 1836 – американец Сэмюэл Кольт получил первый патент на шестизарядный револьвер 45 калибра.
  • 1956 – на XX съезде КПСС в ночь с 24 на 25 февраля первый секретарь ЦК КПСС Никита Сергеевич Хрущев выступил с секретным докладом "О культе личности и его последствиях".
  • В этот же день в США, курица снесла самое большое в мире яйцо – 454 г.
  • 1999 – в Аргентине Виргиния Риверо родила девочку в момент ДТП. Ее дочь стала самой молодой из людей, которые попали в аварию.
  • 2007 – был введен в эксплуатацию киевский небоскреб "Парус", высота которого достигает 136 метров, общее количество этажей составляет 33.

Кто родился 25 февраля

  • 1304 – Ибн Баттута, знаменитый арабский путешественник и купец.
  • 1682 – Джованни Баттиста Морганьи, итальянский врач, основоположник патологической анатомии.
  • 1725 – Никола Жозеф Кюньо, французский инженер, изобретатель первой самоходной машины.
  • 1871 – Леся Украинка, украинская поэтесса, писательница, переводчица. Среди наиболе известных произведений сборники "На крыльях песен", "Думы и мечты", "Отзывы" и "Лесная песня".
  • 1885 – Леон Оганесян, армянский терапевт, основатель Института кардиологии Армении.
  • 1887 – украинский актер, режиссер, реформатор украинского театра Лесь Курбас.
  • 1943 – Джордж Харрисон, британский музыкант, гитарист группы The Beatles, исполнивших легендарные песни, такие как Yesterday, Hey Jude и Here Comes the Sun.
  • 1966 – Теа Леони, американская актриса и продюсер. Играла в фильмах "Плохие парни", "Столкновение с бездной", "Семьянин", "Парк юрского периода 3" и других.
  • 1994 – Эжени Бушар, канадская теннисистка.
  • 1905 – украинский хореограф, балетмейстер, организатор Национального ансамбля танца Украины Павел Вирский.
  • 1982 – украинская телеведущая Ольга Фреймут.

Напомним, ранее "Сегодня" рассказывали, как правильно провести Масленицу 2020. Кроме этого, мы писали, что можно сделать из блинов на Масленицу: ТОП-5 необычных рецептов.

Все подробности в спецтеме Календарь зимних праздников 2019/2020

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Источник: Сегодня
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