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25 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

В православной церкви 25 февраля почитают святых Алексия и Мелетия

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:03
Сегодня - 25 февраля
Сегодня - 25 февраля
Фото: Pixabay

Сегодня 56-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 309 дней. Именинники – Антон (Антоний), Евгений, Мария, Марин, Мелетий, Алексей. Суринаме празднуют День освобождения и обновления, День народной революции – на Филиппинах.

Сайт Сегодня.Lifestyle пишет, какой православный праздник отмечают украинцы 25 февраля 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 25 февраля.

25 февраля: какой сегодня праздник

В православной церкви 25 февраля почитают святых Алексия и Мелетия. В народе 25 февраля называли "рыбным днем", поскольку на ужин было принято готовить пироги-расстегаи с начинкой из рыбы. Помимо этого, многочисленные приметы в этот день были призваны подсказать рыболовам, когда ожидать хорошего клева и удачу.

Для хозяек на Руси 25 февраля – особенный день. Верили, что если пряжу положить на снег, подержать ее на морозе, то работа будет спориться, а вещи, сшитые из такой пряжи, прослужат своим владельцам намного дольше.

Кроме того, в старину знахари старались именно 25 февраля лечить испуг. Считалось, если человек испугался очень сильно, то исцелять его необходимо особым образом, иначе он впоследствии заболеет.

Приметы на 25 февраля, что нельзя делать

  • Если 25 февраля приснились рукавицы – ждите незваного гостя, квас – возможен обман, орехи и семечки – мелкие неприятности придут, обезьяны – есть вероятность совершить необдуманный поступок.
  • Туманы на Алексеев день – лето будет дождливым.
  • Вьюга 25 февраля – примета к тому, что летом будет выпадать много осадков.
  • На небе звезды – в этом году удастся собрать богатый урожай.
  • Сосульки висят длинные – можно рассчитывать на хороший урожай овощей.
  • На Алексея иногда снятся вещие сны, и на них стоит обратить особое внимание.
  • Нельзя начинать новые дела или планировать поездки – все это, по приметам, приведет к неудачам.
  • Ручьи потекли – примета к тому, что рыба будет хорошо ловиться.
  • Холодный день – весна наступит рано и будет теплой.
  • Если выставить пряжу на морозе 25 февраля – можно ожидать богатства и удачи.
  • Особенно, если мастерица вдобавок выставит во двор еще и свою прялку.

События в Украине и мире 25 февраля

1573 – Иван Федорович основал типографию во Львове.

1836 – американец Сэмюэл Кольт получил первый патент на шестизарядный револьвер 45 калибра.

1956 – на XX съезде КПСС в ночь с 24 на 25 февраля первый секретарь ЦК КПСС Никита Сергеевич Хрущев выступил с секретным докладом "О культе личности и его последствиях".

В этот же день в США, курица снесла самое большое в мире яйцо – 454 г.

1999 – в Аргентине Виргиния Риверо родила девочку в момент ДТП. Ее дочь стала самой молодой из людей, которые попали в аварию.

2007 – был введен в эксплуатацию киевский небоскреб "Парус", высота которого достигает 136 метров, общее количество этажей составляет 33.

Кто родился 25 февраля

1871 – Леся Украинка (Лариса Петровна Косач-Квитка), выдающаяся украинская поэтесса ("Лесная песня", "В катакомбах", "Осенняя сказка").

1887 – Лесь Курбас, украинский актер, режиссер, реформатор украинского театра.

1943 – родился Джордж Харрисон, английский рок-музыкант, певец, композитор.

Напомним, ранее мы писали про всемирный день комплимента: традиции праздника. Кроме этого, сайт Сегодня.Lifestyle сообщает, будет ли выходной на 8 марта в Украине.

Смотрите видео: выходные на 2019 год в Украине и как переносятся рабочие дни

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Источник: Сегодня
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