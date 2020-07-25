25 июля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня
Узнайте о самых важных праздниках и событиях 25 июля в истории
Какой сегодня праздник, 25 июля? День зубного техника, День Республики – в Тунисе, День конституции – в Пуэрто-Рико, День пожарной службы – в Беларуси. Иконы Божией Матери Троеручица, Самонаписавшаяся – в православном календаре. Прокл Плакальщик – в народном календаре. Именины празднуют: Антон, Арсений, Вероника, Гавриил, Иван, Мария, Михаил, Федор.
Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 25 июля 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 25 июля.
- День зубного техника – отмечают специалисты в области стоматологии.
- День Республики – отмечает Тунис.
- День конституции – празднует Пуэрто-Рико.
- День пожарной службы – чествуется в Беларуси.
25 июля православная церковь отмечает день памяти мучеников Прокла и Илария, преподобного Михаила Малеина, игумена. Проводится празднование икон Божией Матери Троеручица, Самонаписавшаяся.
В народе 25 июля чествуется Прокл Плакальщик. Считалось, что в этот период выпадают обильные росы, а потому крестьяне спешили убрать урожай с полей и заготовить сено.
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Приметы на 25 июля
- на Прокла земля от росы промокла.
- роса и туман – к ясным дням.
- если на Прокла нет росы – можно ждать ненастья.
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- 1687 – украинский государственный деятель Иван Мазепа стал гетманом Украины.
- 1713 – Петр I подписал указ об организации следственной канцелярии.
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- 1814 – проведено первое испытание паровоза.
- 1942 – во время Второй мировой войны началась битва за Кавказ.
- 1947 – в Праге стартовал I Всемирный фестиваль молодежи и студентов.
- 1929 – Василий Шукшин, советский писатель, актер, режиссер.
- 1936 – Леонид Левин, советский архитектор, создатель мемориального комплекса Хатынь.
- 1958 – Терстон Мур, американский музыкант, гитарист, певец, композитор.
- 1959 – Андрей Харитонов, советский актер театра и кино, режиссер.
- 1978 – Луиз Джой Браун, англичанка, первый в мире человек, зачатый в пробирке (ЭКО).
Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июле 2020 года в Украине.
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