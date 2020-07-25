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25 июля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Сегодня, 05:05

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 25 июля в истории

Какой сегодня праздник, 25 июля? День зубного техника, День Республики – в Тунисе, День конституции – в Пуэрто-Рико, День пожарной службы – в Беларуси. Иконы Божией Матери Троеручица, Самонаписавшаяся – в православном календаре. Прокл Плакальщик – в народном календаре. Именины празднуют: Антон, Арсений, Вероника, Гавриил, Иван, Мария, Михаил, Федор.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 25 июля 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 25 июля.

25 июля: какой сегодня праздник
25 июля: какой сегодня праздник
Фото: pexels

  • День зубного техника – отмечают специалисты в области стоматологии.
  • День Республики – отмечает Тунис.
  • День конституции – празднует Пуэрто-Рико.
  • День пожарной службы – чествуется в Беларуси.

Какой сегодня праздник

25 июля православная церковь отмечает день памяти мучеников Прокла и Илария, преподобного Михаила Малеина, игумена. Проводится празднование икон Божией Матери Троеручица, Самонаписавшаяся.

В народе 25 июля чествуется Прокл Плакальщик. Считалось, что в этот период выпадают обильные росы, а потому крестьяне спешили убрать урожай с полей и заготовить сено.

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Приметы на 25 июля

  • на Прокла земля от росы промокла.
  • роса и туман – к ясным дням.
  • если на Прокла нет росы – можно ждать ненастья.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

  • 1687 – украинский государственный деятель Иван Мазепа стал гетманом Украины.
  • 1713 – Петр I подписал указ об организации следственной канцелярии.

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  • 1814 – проведено первое испытание паровоза.
  • 1942 – во время Второй мировой войны началась битва за Кавказ.
  • 1947 – в Праге стартовал I Всемирный фестиваль молодежи и студентов.

Кто родился 25 июля

  • 1929 – Василий Шукшин, советский писатель, актер, режиссер.
  • 1936 – Леонид Левин, советский архитектор, создатель мемориального комплекса Хатынь.
  • 1958 – Терстон Мур, американский музыкант, гитарист, певец, композитор.
  • 1959 – Андрей Харитонов, советский актер театра и кино, режиссер.
  • 1978 – Луиз Джой Браун, англичанка, первый в мире человек, зачатый в пробирке (ЭКО).

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июле 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Лето-2020: календарь праздников и выходных дней

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