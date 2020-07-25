25 июля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 25 июля в истории

Какой сегодня праздник, 25 июля? День зубного техника, День Республики – в Тунисе, День конституции – в Пуэрто-Рико, День пожарной службы – в Беларуси. Иконы Божией Матери Троеручица, Самонаписавшаяся – в православном календаре. Прокл Плакальщик – в народном календаре. Именины празднуют: Антон, Арсений, Вероника, Гавриил, Иван, Мария, Михаил, Федор.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 25 июля 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 25 июля.

25 июля: какой сегодня праздник Фото: pexels

День зубного техника – отмечают специалисты в области стоматологии.

– отмечают специалисты в области стоматологии. День Республики – отмечает Тунис.

– отмечает Тунис. День конституции – празднует Пуэрто-Рико.

– празднует Пуэрто-Рико. День пожарной службы – чествуется в Беларуси.

Какой сегодня праздник

25 июля православная церковь отмечает день памяти мучеников Прокла и Илария, преподобного Михаила Малеина, игумена. Проводится празднование икон Божией Матери Троеручица, Самонаписавшаяся.

В народе 25 июля чествуется Прокл Плакальщик. Считалось, что в этот период выпадают обильные росы, а потому крестьяне спешили убрать урожай с полей и заготовить сено.

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Приметы на 25 июля

на Прокла земля от росы промокла.

роса и туман – к ясным дням.

если на Прокла нет росы – можно ждать ненастья.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

1687 – украинский государственный деятель Иван Мазепа стал гетманом Украины.

1713 – Петр I подписал указ об организации следственной канцелярии.

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1814 – проведено первое испытание паровоза.

1942 – во время Второй мировой войны началась битва за Кавказ.

1947 – в Праге стартовал I Всемирный фестиваль молодежи и студентов.

Кто родился 25 июля

1929 – Василий Шукшин, советский писатель, актер, режиссер.

1936 – Леонид Левин, советский архитектор, создатель мемориального комплекса Хатынь.

1958 – Терстон Мур, американский музыкант, гитарист, певец, композитор.

1959 – Андрей Харитонов, советский актер театра и кино, режиссер.

1978 – Луиз Джой Браун, англичанка, первый в мире человек, зачатый в пробирке (ЭКО).

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июле 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Лето-2020: календарь праздников и выходных дней

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