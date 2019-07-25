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25 июля: какой сегодня праздник, приметы дня, что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 25 июля в истории

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:02
25 июля отмечаем день Прокла
25 июля отмечаем день Прокла
Фото: Pixabay

Сегодня, 25 июля, 206-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 159 дней. Именинники – Арсен, Гавриил, Иван, Иларий, Мария, Михаил, Симон, Федор. В Пуэрто-Рико празднуют День конституции, в Тунисе – День республики, а в Испании – День Галиции.

"Сегодня" пишут, какой праздник отмечают украинцы 25 июля 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 25 июля.

Смотрите видео: выходные на 2019 год в Украине и как переносятся рабочие дни

25 июля: какой сегодня праздник и как провести этот день

25 июля по народному календарю – Прокла-плакальщика. В это время выпадали сильные росы, а еще наступало время гроз и дождей. Предки считали, что роса, собранная 25 июля, может защитить и избавить от сглаза и порчи, болей в теле и болезней глаз. Люди поднимались до рассвета, шли на луг, расстилали на травы льняные ткани, а затем отжимали воду в глиняные сосуды.

Девушки, желавшие сохранить красоту и молодость надолго, умывались утренней росой. Ее пили беременные женщины, чтобы роды прошли легко. Этой же росой обтирали маленьких детей, чтобы уберечь от злых сил. Знахари также пополняли свои сундуки: целый день проводили за сбором целебных трав и ряски, которая зацветала на реках и озерах, а утреннюю росу использовали в качестве основы для снадобий.

Приметы на 25 июля

  • Нет росы и тумана – к будущему ненастью и плохому урожаю.
  • Много грибов в лесу – к похолоданию.
  • Какая погода в этот день – эту же следует ждать осенью.
  • Если день выдавался не по-летнему прохладный, то будет суровая зима.
  • Пожелтевшие листья вершин деревьев — к ранней осени.
  • Громкое жужжание пчел – к жаре. 

25 июля: интересные и важные события в истории

1687 – Ивана Мазепу избрали Гетманом Украины.

1814 – изобретателем Джорджем Стивенсоном впервые запущен паровоз.

1909 – Луи Блерио совершил первый перелет через Ла-Манш на моноплане собственной конструкции.

1943 – свергнут фашистский режим в Италии.

1978 – в Англии на свет появился первый человек, рожденный в результате искусственного оплодотворения – Луиза Джой Браун. Впоследствии таким же образом был зачат сестра Луизы – Натали.

1984 – в открытый космос вышла первая женщина – советская космонавтка Светлана Савицкая.

2008 – начало визита в Украину Вселенского патриарха Варфоломея I.

Кто родился 25 июля

1575 – немецкий астроном, изобретатель пантографа Христоф Шайнер.

1869 – украинский ученый-метеоролог, брат Леси Украинки Михаил Косач.

1905 – основатель Каневской капеллы, кобзарь Пантелеймон Шемет.

1929 – советский писатель Василий Шукшин.

1947 – украинский ученый и политик Василий Кремень.

1984 – украинская поэтесса Татьяна Коноваленко.

Ранее "Сегодня" опубликовали календарь выходных дней и праздников в июле 2019 года в Украине.

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Источник: Сегодня
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