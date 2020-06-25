25 июня: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня
Узнайте о самых важных праздниках и событиях 25 июня в истории
Какой сегодня праздник, 25 июня? День таможенника – в Украине, Международный день моряка, День дружбы и единения славян, День витилиго; День Петра – в православном календаре, Петр Солнцеворот – в народном календаре. Именины празднуют: Андрей, Анна, Иван, Мария, Петр, Степан, Тимофей, Юлиан.
Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 25 июня 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 25 июня.
- День таможенника – отмечается в Украине с 2020 года, в день принятия Верховной Радой в 1991 году Закона о таможенном деле. Ранее праздник назывался День таможенной службы Украины.
- Международный день моряка ( International Day of the Seafarer) – был основан под эгидой ООН в 2010 году и ежегодно празднуется людьми этой профессии.
- День дружбы и единения славян – славяне во всем мире отмечают праздник, который был основан после распада СССР с целью сохранения культуры и многовековой связи людей.
- Всемирный день витилиго (World Vitiligo Day) – дата отмечается с целью обратить внимание на проблемы людей с этим заболеванием кожи.
- День государственности (Dan drzavnosti) – отмечают Словения и Хорватия.
25 июня в православной церкви чтится день памяти преподобных Петра Афонского и Онуфрия Великого. Также сегодня отмечается обретение мощей (1650) и второе прославление (1909) благоверной великой княгини Анны Кашинской, в иночестве Евфросинии.
В народе 25 июня отмечается Петр Солнцеворот. Люди подметили, что с этого времени день становился короче, солнце поворачивало на зиму, а лето – на жару.
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Приметы на 25 июня
- если на Петра жарко, будет хороший сенокос.
- дождь на Петра обещает мокрый покос.
- на Петра пора полоть хлеба.
Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:
- 1946 – СССР вступил в Международную федерацию футбола (МФК).
- 1950 – началась Корейская война.
- 1951 – день рождения цветного телевизора.
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- 1957 – день рождения игрушки "летающая тарелка".
- 1967 – первая трансляция на весь мир телепередачи – группа The Beatles впервые исполнила песню All You Need Is Love.
- 1992 – объединились украинская автокефалия и православная церковь Киевского патриархата.
- 1907 – Арсений Тарковский, русский поэт, отец режиссера Андрея Тарковского.
- 1937 – Альберт Филозов, советский актер театра и кино.
- 1963 – Джордж Майкл, английский музыкант, певец, композитор.
- 1975 – Линда Карделлини, американская киноактриса.
Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июне 2020 года в Украине.
Все подробности в спецтеме Лето-2020: календарь праздников и выходных дней
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