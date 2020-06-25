25 июня: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 25 июня в истории

Какой сегодня праздник, 25 июня? День таможенника – в Украине, Международный день моряка, День дружбы и единения славян, День витилиго; День Петра – в православном календаре, Петр Солнцеворот – в народном календаре. Именины празднуют: Андрей, Анна, Иван, Мария, Петр, Степан, Тимофей, Юлиан.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 25 июня 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 25 июня.

25 июня: какой сегодня праздник Фото: pexels

День таможенника – отмечается в Украине с 2020 года, в день принятия Верховной Радой в 1991 году Закона о таможенном деле. Ранее праздник назывался День таможенной службы Украины.

– отмечается в Украине с 2020 года, в день принятия Верховной Радой в 1991 году Закона о таможенном деле. Ранее праздник назывался День таможенной службы Украины. Международный день моряка ( International Day of the Seafarer) – был основан под эгидой ООН в 2010 году и ежегодно празднуется людьми этой профессии.

– был основан под эгидой ООН в 2010 году и ежегодно празднуется людьми этой профессии. День дружбы и единения славян – славяне во всем мире отмечают праздник, который был основан после распада СССР с целью сохранения культуры и многовековой связи людей.

– славяне во всем мире отмечают праздник, который был основан после распада СССР с целью сохранения культуры и многовековой связи людей. Всемирный день витилиго (World Vitiligo Day) – дата отмечается с целью обратить внимание на проблемы людей с этим заболеванием кожи.

– дата отмечается с целью обратить внимание на проблемы людей с этим заболеванием кожи. День государственности (Dan drzavnosti) – отмечают Словения и Хорватия.

Какой сегодня праздник

25 июня в православной церкви чтится день памяти преподобных Петра Афонского и Онуфрия Великого. Также сегодня отмечается обретение мощей (1650) и второе прославление (1909) благоверной великой княгини Анны Кашинской, в иночестве Евфросинии.

В народе 25 июня отмечается Петр Солнцеворот. Люди подметили, что с этого времени день становился короче, солнце поворачивало на зиму, а лето – на жару.

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Приметы на 25 июня

если на Петра жарко, будет хороший сенокос.

дождь на Петра обещает мокрый покос.

на Петра пора полоть хлеба.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

1946 – СССР вступил в Международную федерацию футбола (МФК).

1950 – началась Корейская война.

1951 – день рождения цветного телевизора.

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1957 – день рождения игрушки "летающая тарелка".

1967 – первая трансляция на весь мир телепередачи – группа The Beatles впервые исполнила песню All You Need Is Love.

1992 – объединились украинская автокефалия и православная церковь Киевского патриархата.

Кто родился 25 июня

1907 – Арсений Тарковский, русский поэт, отец режиссера Андрея Тарковского.

1937 – Альберт Филозов, советский актер театра и кино.

1963 – Джордж Майкл, английский музыкант, певец, композитор.

1975 – Линда Карделлини, американская киноактриса.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июне 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Лето-2020: календарь праздников и выходных дней

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