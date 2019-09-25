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25-летней девушке грозит слепота из-за популярной диеты: как она выглядит сейчас

Девушка с трех лет страдает расстройством избирательного питания

Владимир Грисюк
Сегодня, 08:43
Диета без овощей и фруктов грозит британке слепотой Фото: bruce mars / Pexels
Диета без овощей и фруктов грозит британке слепотой
Фото: bruce mars / Pexels

25-летняя жительница британского города Норвич, графство Норфолк, по имени Джейд Янгмен из-за необычного рациона питание может ослепнуть. Врачи предупреждают, что девушке, организм которой длительное время не получает необходимых витаминов и микроэлементов, грозит оптическая нейропатия – поражение оптического нерва, ведущее к потере зрения.

25-летняя Джейд Янгмен
25-летняя Джейд Янгмен
Фото: PA Real Life

Джейд с трех лет страдает расстройством избирательного питания – психической болезнью, которая вынуждает отказываться от определенных продуктов. Она предпочитает есть пиццу, макароны, чипсы и куриные наггетсы вместо овощей и фруктов.

Смотрите видео: диета за тысячу гривен

"Я понимаю, что со мной ничего не будет, если я их съем, и они, возможно, даже приятны на вкус, но не могу взять их в рот, – рассказывает британка в интервью для таблоида Daily Mail. – Я пыталась заставить себя, но не получается".

Британка употребляет только вредную пищу
Британка употребляет только вредную пищу
Фото: PA Real Life

Девушка в надежде избавиться от недуга даже обращалась к одному из лучших гипнотерапевтов в Великобритании. Результат не оправдал ее ожиданий. "По-моему, мне удалось проглотить одну черничину, но я не смогла вылечиться", – рассказывает Янгмен.

Британка годами не есть овощи и фрукты
Британка годами не есть овощи и фрукты
Фото: PA Real Life

Напомним, австралиец год питался одной картошкой: как изменилось его тело сейчас. Кроме этого, "Сегодня" писали, что британец четверть века питался только крекерами.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источник: Сегодня
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