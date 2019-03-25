25 марта: какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

Узнайте о принципиальных праздниках и событиях 25 марта в истории

Сегодня - 25 марта Фото: Pixabay

Сегодня 84-й день года по григорианскому календарю. До окончания года остался 281 день. Именинники – Григорий, Семен (Симеон). В Украине – День Службы безопасности Украины, в Греции празднуют День независимости.

"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 25 марта 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 25 марта.

25 марта: какой сегодня праздник

В православной церкви 25 марта отмечается день преподобного Феофана Исповедника – византийского летописца, монаха, богослова. В народе говорили: "Феофан, проломи наст". Продолжали встречать весну в этот день и наблюдали за природными явлениями, чтобы понять, какой будет погода в ближайшее время. С особым почтением относились к лошадям, как уже было сказано выше. А все потому, что при пахоте и посеве лошадь считалась незаменимым помощником для крестьянина. Проводили 25 марта многочисленные обряды, которые защищают от болезней и сглаза.

Приметы на 25 марта

Лед тонет, а не тает – к тяжелому, несчастному и голодному году.

Деревья инеем покрыты – к дождливому июню.

Установилась настоящая весенняя погода в этот день – лето будет ненастным.

Туман поднимается вверх – к дождю. Опускается вниз – к солнечной погоде.

Если в этот день найти в ласточкином гнезде мелкий камешек – его можно использовать в качестве оберега от любого зла. При этом гнездо надо оставить целым, разорять его – большой грех.

Нельзя злится и ругаться – весь год будет несчастным.

События в Украине и мире 25 марта

421 — согласно легенде, в этот день основана Венеция.

1807 — начались регулярные пассажирские перевозки по Железной дороге Суонси и Мамблза (Великобритания). Она стала первой в мире железной дорогой с регулярным пассажирским движением.

1811 — император Наполеон Бонапарт издал декрет о выделении 80 000 акров земли для выращивания сахарной свеклы, о подготовке специалистов и строительстве заводов для получения сахара из свеклы.

1815 — создана седьмая антифранцузская коалиция (Россия, Великобритания, Австрия и Пруссия).

1821 — провозглашена независимость Греции от Османской империи.

1843 — в Лондоне открыт пешеходный туннель под Темзой, связывающий Врэппинг с Розерхисом.

1992 — из-за постоянных убытков прекращен выпуск английского юмористического журнала "Панч", выходившего 150 лет.

1997 — охотники за сокровищами во главе с аргентинцем Херманом Моро объявили, что они обнаружили у берегов Эквадора затонувший в 1654 году испанский галеон La Capitana с грузом золота и серебра. Эксперты разошлись в оценке возможной стоимости обнаруженных сокровищ — от нескольких миллионов до нескольких миллиардов долларов.

2002 — обнаружен ген эпилепсии.

Кто родился 25 марта

1786 — Джованни Баттиста Амичи (умер в 1863), итальянский астроном, оптик и ботаник.

1881 — Бела Барток (умер в 1945), венгерский композитор, пианист и музыковед-фольклорист.

1908 — Дэвид Лин (умер в 1991), английский кинорежиссер ("Лоуренс Аравийский", "Доктор Живаго").

1926 — Ласло Папп (умер в 2003), венгерский боксер, первый в истории бокса трехкратный олимпийский чемпион.

1947 — сэр Элтон Джон, английский певец и композитор.

1962 — Марсия Кросс, американская актриса.

1976 — Владимир Кличко, украинский боксер-тяжеловес, олимпийский чемпион 1996 года, чемпион мира среди профессионалов по версии WBO.

1979 — Ли Пейс — американский актер, известен как исполнитель роли Трандуила в кинотрилогии "Хоббит".

1982 — Алекс Мескини, бразильский футболист, игрок "Коринтианса", игрок национальной сборной Бразилии.

Напомним, именины в марте 2019: кто и когда отмечает день ангела. Кроме этого, мы писали, когда в Украине отмечают Пасху-2019.

Смотрите видео: выходные на 2019 год в Украине и как переносятся рабочие дни

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram