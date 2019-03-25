Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

25 марта: какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

Узнайте о принципиальных праздниках и событиях 25 марта в истории

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:12
Сегодня - 25 марта
Сегодня - 25 марта
Фото: Pixabay

Сегодня 84-й день года по григорианскому календарю. До окончания года остался 281 день. Именинники – Григорий, Семен (Симеон). В Украине – День Службы безопасности Украины, в Греции празднуют День независимости.

"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 25 марта 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 25 марта.

25 марта: какой сегодня праздник

В православной церкви 25 марта отмечается день преподобного Феофана Исповедника – византийского летописца, монаха, богослова. В народе говорили: "Феофан, проломи наст". Продолжали встречать весну в этот день и наблюдали за природными явлениями, чтобы понять, какой будет погода в ближайшее время. С особым почтением относились к лошадям, как уже было сказано выше. А все потому, что при пахоте и посеве лошадь считалась незаменимым помощником для крестьянина. Проводили 25 марта многочисленные обряды, которые защищают от болезней и сглаза.

Приметы на 25 марта

  • Лед тонет, а не тает – к тяжелому, несчастному и голодному году.
  • Деревья инеем покрыты – к дождливому июню.
  • Установилась настоящая весенняя погода в этот день – лето будет ненастным.
  • Туман поднимается вверх – к дождю. Опускается вниз – к солнечной погоде.
  • Если в этот день найти в ласточкином гнезде мелкий камешек – его можно использовать в качестве оберега от любого зла. При этом гнездо надо оставить целым, разорять его – большой грех.
  • Нельзя злится и ругаться – весь год будет несчастным.

События в Украине и мире 25 марта

421 — согласно легенде, в этот день основана Венеция. 

1807 — начались регулярные пассажирские перевозки по Железной дороге Суонси и Мамблза (Великобритания). Она стала первой в мире железной дорогой с регулярным пассажирским движением.

1811 — император Наполеон Бонапарт издал декрет о выделении 80 000 акров земли для выращивания сахарной свеклы, о подготовке специалистов и строительстве заводов для получения сахара из свеклы.

1815 — создана седьмая антифранцузская коалиция (Россия, Великобритания, Австрия и Пруссия).

1821 — провозглашена независимость Греции от Османской империи.

1843 — в Лондоне открыт пешеходный туннель под Темзой, связывающий Врэппинг с Розерхисом.

1992 — из-за постоянных убытков прекращен выпуск английского юмористического журнала "Панч", выходившего 150 лет.

1997 — охотники за сокровищами во главе с аргентинцем Херманом Моро объявили, что они обнаружили у берегов Эквадора затонувший в 1654 году испанский галеон La Capitana с грузом золота и серебра. Эксперты разошлись в оценке возможной стоимости обнаруженных сокровищ — от нескольких миллионов до нескольких миллиардов долларов.

2002 — обнаружен ген эпилепсии.

Кто родился 25 марта

1786 — Джованни Баттиста Амичи (умер в 1863), итальянский астроном, оптик и ботаник.

1881 — Бела Барток (умер в 1945), венгерский композитор, пианист и музыковед-фольклорист.

1908 — Дэвид Лин (умер в 1991), английский кинорежиссер ("Лоуренс Аравийский", "Доктор Живаго").

1926 — Ласло Папп (умер в 2003), венгерский боксер, первый в истории бокса трехкратный олимпийский чемпион.

1947 — сэр Элтон Джон, английский певец и композитор.

1962 — Марсия Кросс, американская актриса.

1976 — Владимир Кличко, украинский боксер-тяжеловес, олимпийский чемпион 1996 года, чемпион мира среди профессионалов по версии WBO.

1979 — Ли Пейс — американский актер, известен как исполнитель роли Трандуила в кинотрилогии "Хоббит".

1982 — Алекс Мескини, бразильский футболист, игрок "Коринтианса", игрок национальной сборной Бразилии.

Напомним, именины в марте 2019: кто и когда отмечает день ангела. Кроме этого, мы писали, когда в Украине отмечают Пасху-2019.

Смотрите видео: выходные на 2019 год в Украине и как переносятся рабочие дни

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Что святить на Пасху в церкви: список разрешенных продуктов Праздник 40 святых 2019: что нельзя делать В Одессе в костюмах и с трещоткой отпраздновали еврейский праздник Израиль ввел режим временной изоляции палестинских территорий
видео праздник приметы этот день в истории
Реклама

Новости партнеров

Заворотнюк раскрыла секрет, почему никто не видел ее беременной
Заворотнюк раскрыла секрет, почему никто не видел ее беременной
Почему Быстрицкая не хотела целоваться с Глебовым на съемках
Почему Быстрицкая не хотела целоваться с Глебовым на съемках
Катя Кищук показала голую грудь
Катя Кищук показала голую грудь
Юлия Барановская разрыдалась на съемках Первого канала
Юлия Барановская разрыдалась на съемках Первого канала

Популярные статьи

Вчера, 17:40Шоу-бизнес

Надя Дорофеева показала "горячие" фото с выступления на YUNA 2019

Вчера, 15:50Шоу-бизнес

Сама виновата: отец Юлии Началовой откровенно о смерти дочери

Вчера, 14:34Психология

Гороскоп на неделю: Львам важно найти хобби, а Скорпионам – не продавать свой труд за копейки

Вчера, 11:37Шоу-бизнес

Звезда культового сериала попросила у Путина российский паспорт

23 мартаFun

Что святить на Пасху в церкви: список разрешенных продуктов

23 мартаШоу-бизнес

"Не знаем, что делать": Галкин рассказал о проблемах у Пугачевой

23 мартаШоу-бизнес

"Ходячий фотошоп": Светлана Лобода разочаровала глубоким декольте

23 мартаШоу-бизнес

"Холостяк 2019": Никита Добрынин попросил девушку покинуть шоу до церемонии роз

23 мартаТехно

Xiaomi выпустила замену MIUI с ароматом мяты

23 мартаШоу-бизнес

"Жила в коммуналке": известная российская певица умерла в нищете

23 мартаШоу-бизнес

Российская звезда призналась, как решит судьбу сына-гея

23 мартаШоу-бизнес

Охранник кладбища рассказал о жуткой мистике на могиле Началовой

22 мартаWellness

Тайны суперфуда: чем полезно наследие ацтеков, семена чиа, и как их принимать

22 мартаWellness

Что такое детокс и в чем его польза

22 мартаFun

Праздник 40 святых 2019: что нельзя делать

22 мартаFun

40 святых 2019: дата, история, традиции и главные приметы праздника

Новости партнеров

Когда наступает биологическая старость человека?
Когда наступает биологическая старость человека?
Катя Кищук показала голую грудь
Катя Кищук показала голую грудь
Сын Вадима Андреева:
Сын Вадима Андреева: "Жену будут судить"
Звон в ушах – предвестник многих болезней
Звон в ушах – предвестник многих болезней
60-летний Александр Малинин показал себя с неожиданной стороны
60-летний Александр Малинин показал себя с неожиданной стороны
Наталья Подольская прокомментировала вторую беременность
Наталья Подольская прокомментировала вторую беременность
Проблемы у Юлии Началовой начались после операции на груди
Проблемы у Юлии Началовой начались после операции на груди
Не святая Диана: 7 фатальных ошибок принцессы Уэльской
Не святая Диана: 7 фатальных ошибок принцессы Уэльской